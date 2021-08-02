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Добронравов рассказал о любви Кикабидзе к россиянам
Общество
Добронравов рассказал о любви Кикабидзе к россиянам
Кадр из сериала «Сваты»

Москва, 2 августа. Известный российский актер Федор Добронравов рассказал о новом сезоне популярного сериала «Сваты» и поделился подробностями работы с грузинским актером Вахтангом Кикабидзе.

Новые серии популярного сериала снимались с большими проблемами. Изначально работа велась на Украине, зачем все было перенесено в Белоруссию. После съемок шестой серии из-за пандемии коронавируса все пришлось перенести. Добронравов рассказал, что завершали работу над «Сватами-7» уже в Грузии, где, несмотря на все заявления о недоброжелательности, встретили артистов открыто и радушно.

«Часть съемок проходила в Грузии. Кроме любви, мы ничего не встречали. Это два абсолютно разных пласта — то, что происходит в политике, и то, что в народной гуще. Каждый говорил нам: «Русские люди, приезжайте в Грузию»», — поделился воспоминаниями артист.

Он рассказал, что по Грузии ездил с коллегой по съемочной площадке актером Александром Феклистовым, и во время поездки таксист ностальгировал по Советскому Союзу. По словам Добронравова, все грузины, в том числе и Вахтанг Кикабидзе, с теплотой относятся к людям из России.

«Снимался с нами Вахтанг Кикабидзе. Все то, о чем пишут в интернете, неправда. Он прекрасно настроен по отношению к нам. Я с ним раньше не работал», — поделился артист в интервью mk.ru.

Федор Добронравов отметил, что из-за сложностей в съемках в седьмом сезоне «Сватов» вместо 16 обещанных серий будет всего 8-9, сообщает Teleprogramma.pro. Зато ждать их стоит уже в ближайшее время — к концу осени.

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