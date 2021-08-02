Политолог Межевич: одну половину Тимановской можно отдать Польше, а другую — Чехии

Президент США Джозеф Байден должен, по замыслу главы РБ Александра Лукашенко, наделать политических ошибок, перепутав фамилии белорусской оппозиционерки и олимпийской бегуньи. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Республики Беларусь собирался возвратить с Олимпиады в Токио на родину, заявила, что доставлена «в безопасное место». 2 августа она должна была участвовать в забеге на 200 метров, однако накануне записала видеообращение в сторис Instagram, в котором раскритиковала спортивных чиновников своей страны за намерение отправить ее на еще одно соревнование — эстафету, к которой спортсменка не готовилась. После этого инцидента последовала попытка депортации Тимановской обратно в Белоруссию — однако она провалилась, когда девушка обратилась к японским правоохранителям. Теперь она ищет политического убежища в Польше.

«Ситуация крайне нервная, — заметил Межевич. — И предполагать, что если белорусская власть сохранила и утвердила себя, то у нее теперь все хорошо, в порядке, так же тихо, мирно и спокойно, как в каком-нибудь 2019 году, было бы безосновательно. Нервничает оппозиция — достаточно лишь посмотреть ее комментарии относительно золотой медали белорусского олимпийца. Но и власть в Республике Беларусь далеко не всегда принимает взвешенные и мудрые решения!»

Случай с Тимановской политолог назвал третьестепенным и не заслуживающим обсуждения в течение более чем двух-трех суток. Он также объяснил, почему критика спортивных чиновников РБ была воспринята властями страны как политический выпад в их адрес.

instagram.com / @kristi_timanovskaya

«Вы знаете, в другой ситуации это было бы воспринято совершенно иначе: кто-то бы посмеялся, кто-то улыбнулся, 50 человек, причастных к белорусскому большому спорту, высказали бы свое мнение — на этом бы все и закончилось, — заметил эксперт. — Но сейчас, в условиях общего политического накала в РБ, вот такой легкости, спокойной, взвешенной, толерантной реакции ждать не приходится».

Собеседник ФАН также прокомментировал тот факт, что Тимановской предложено политическое убежище в Чехии, в то время как она сама собирается обрести его в Польше.

«Одну половину бегуньи можно отправить в Варшаву, а другую — в Прагу, — пошутил Межевич. — Я бы обратил внимание, что спортивная карьера у девушки не самая блестящая. И в этом отношении мнение ряда экспертов, что Тимановская в лучшем случае закончит свою карьеру тренерской работой в близкой славянской стране, списывать со счетов не стоит. Вот и все! Никаких больших выводов из этой истории и из этой фамилии делать нельзя — в отличии, конечно же, от госпожи [Светланы] Тихановской».

Политолога позабавило созвучие фамилий двух женщин-противниц белорусского режима.

«Один блогер в РБ уже пошутил, что это специальная диверсия [Александра] Лукашенко для того, чтобы [Джозеф] Байден перепутал Тихановскую и Тимановскую и совершил в этой связи какие-то политические ошибки», — рассмеялся эксперт.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей назвал «низостью» поступок белорусской легкоатлетки.