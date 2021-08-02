Светофор можно считать метафорой объединения всех стран и народов. Наверное, поэтому этот день имеет статус международного. В самом деле, можно не знать ни одного иностранного языка, не уметь водить автомобиль, но вряд ли возможно не понять, о чем говорит световой сигнал.

Приборчик с двух- или трехцветной подсветкой, к которому мы все давно привыкли, является, пожалуй, наиболее важным элементом дорожного движения. Безусловно, есть и дорожные знаки, и разметка, но именно цветовая регулировка движения наиболее четкая и понятная. Тот, кому хоть раз приходилось выезжать на перекресток при сломанном светофоре, знает, о чем идет речь. Ему и посвящен праздник, который отмечают во всем мире 5 августа.

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Из истории

Первый светофор появился в Англии. Его сконструировал Джон Пик Найт, который был специалистом по семафорам — устройствам, регулирующим движение поездов. 10 декабря 1868 года устройство установили в Лондоне, рядом с Британским парламентом. Сделан он был по образу семафора: использовались две стрелки. Если они находились в горизонтальном положении — ехать было нельзя. Если стрелки замирали под углом 45°, это значило, что двигаться можно, но с осторожностью. Также он был оборудован газовым фонарем, который подавал красный и зеленый сигналы в темное время суток.

К сожалению, первый блин оказался комом, как это часто бывает. Через год газовый фонарь неожиданно взорвался, при этом ранив полицейского, который управлял установкой. Светофоры в Европе отменили.

В 1910 году в Чикаго запатентовали первую автоматическую систему светофоров. Она не требовала непосредственного участия человека. Регулировка осуществлялась с помощью не подсвеченных надписей Stop (запрещающей движение) и Proceed (разрешающей).

Первый электрический светофор с двумя цветами ― красным и зеленым ― был также придумал в США. И там же впервые использовали желтый сигнал. Это было в 1920 году, а уже через пару лет светофоры вернулись в Европу. В Париже первый трехцветный регулировщик был установлен на одном из центральных перекрестков города: улицы Риволи и Севастопольского бульвара.

В СССР впервые светофор появился в 1930 году в канун Нового года. Его установили в центре Москвы, на пересечении улиц Петровка и Кузнецкий мост. В 60-х годах прошлого века цветными сигналами стали регулировать движение пешеходов. Например, те самые светофоры можно увидеть в новелле «Наваждение» трилогии Л. Гайдая о приключениях студента Шурика.

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Первоначально сигналы переключали постовые ― сотрудники ГАИ, которые следили за дорожным движением в своих будках-«стаканах». У пешеходов тоже была возможность регулировать работу светофора. Потом такая опция на некоторое время пропала, но сейчас это снова возможно. Достаточно нажать кнопку, и через несколько секунд автомобильный поток будет остановлен красным светом. В вечернее и ночное время суток, а также на малонаселенных улицах это очень удобно: если пешеходов немного, нет смысла останавливать движение автомобилей просто так.

Разновидностей светофоров очень много: это и автомобильные, и пешеходные, и реверсивные. В последние годы к ним добавили еще и указание продолжительности сигнала.

Всемирный день светофора

Почему-то историю появления светофора отсчитывают не от английского, того самого, так некстати взорвавшегося, а от американского прибора. Дата 5 августа была выбрана в честь дня, когда в Кливленде (США) появился первый двухцветный светофор.

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В любом случае этот праздник ― отличный повод еще раз рассказать детям о правилах дорожного движения. К этому дню сотрудники ГИБДД готовят различные мероприятия информационного характера в рамках усиления безопасности на дорогах. В детских образовательных учреждениях сотрудники проводят специальные тематические уроки.

И, конечно, когда, как не во Всемирный день светофора полезно вспомнить, что безопасность дорожного движения ― общая задача всех его участников.