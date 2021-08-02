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Ожирение может способствовать развитию рака пищеварительной системы

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:01
Наука
Ожирение может способствовать развитию рака пищеварительной системы
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Лондон, 2 августа. Исследователи из Великобритании установили, что лишний вес может провоцировать возникновение рака пищеварительной системы.

Эксперты напомнили, что при ожирении у человека возникает или обостряется ряд заболеваний. Однако онкологические болезни не являются исключением.

Лишний вес вызывает повышенные риски развития различных типов рака, подчеркнули специалисты. В ходе работы им удалось определить, что высокий индекс массы тела существенно влиял на развитие рака пищеварительной системы. По словам ученых, чаще всего у пациентов фиксировали рак печени, желудка, пищевода и поджелудочной железы.

Они также считают, что генетическая предрасположенность к ожирению была связана и с повышенным риском рака эндометрия, яичников и легких. Однако при этом снижается вероятность появления рака груди и простаты, добавили авторы работы.

Россиянам ранее рассказали, какие продукты сжигают жир во время сна. Для похудения необязательно ложиться спать на голодный желудок.

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