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Тимановская и Тихановская: Манукян раскрыл подоплеку громкого скандала на ОИ-2020

  /   Обновлено: 02 августа 2021 14:10
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Спорт
Тимановская и Тихановская: Манукян раскрыл подоплеку громкого скандала на ОИ-2020
Федеральное агентство новостей  /  Michael Baucher / imago-images.de / Steffi Loos/Keystone Press Agency / globallookpress

Блогер, политолог и эксперт Вадим Манукян со ссылкой на собственные источники раскрывает подоплеку громкого скандала на Олимпиаде-2020 в Токио с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. Напомним, бегунья из Белоруссии отказалась выполнять требования своего тренерского штаба, попросила защиты у японской полиции, а затем обратилась к властям Польши за политическим убежищем.

Многие обратили внимание на «странное сближение» — разница всего в одну букву в фамилиях Кристины Тимановской и Светланы Тихановской. Последнюю за Западе считают чуть ли не «лидером Белоруссии в изгнании» и именно в этом качестве ее принимают в Вашингтоне.

По информации Вадима Манукяна, за скандалом с белорусской спортсменкой стоит именно Светлана Тихановская, а координировалась вся эта история ее американскими кураторами.

«Это очень хорошо спланированная провокация, которая была подготовлена и осуществлялась при поддержке США, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Основная цель, как это принято у наших западных «партнеров», — вдохнуть новую жизнь в санкции против Белоруссии на фоне международного скандала. И запись на диктофоне была включена далеко не случайно, чтобы разыграть всю эту сцену со слезами в разговоре Тимановской с представителями белорусской сборной, которые, разумеется, понятия не имели, во что их втягивают.

У меня есть информация от достоверного источника, что некоторое время назад (а отнюдь не сегодня, как утверждают СМИ) Арсений Зданевич, муж Кристины Тимановской, был «эвакуирован» из Белоруссии в Киев, и эту тему курировали именно американцы. Более того, муж Кристины Тимановской сейчас находится при посольстве США в Киеве. Оттуда его вывезут в Польшу, куда из Токио и направится Кристина для получения убежища. Там она счастливо воссоединится со своим мужем.

Отсюда и внезапно появившаяся тема о политическом убежище и все остальные «прелести» этой провокации. Ну, а что касается «белорусской оппозиции в изгнании», то ее лидеры были заранее проинформированы американскими партнерами о подготовке этой провокации и поэтому так оперативно отреагировали. Так что Светлана Тихановская в США зря времени не теряла».

Еще недавно Кристина была гордостью Белоруссии
facebook.com  / Belarus Athletic Federation

Накануне Кристина Тимановская отказалась вернуться в Минск, как того требовал белорусский тренерский штаб. Спортсменка разыграла целую сцену в аэропорту с вызовом полиции, а затем заявила, что попросит на Западе политическое убежище и в Белоруссию не вернется. В интернете была распространена некая аудиозапись, якобы беседы Кристины с представителями белорусской сборной. Утром в понедельник в СМИ появилась информация, что муж Тимановской вместе с их общим ребенком покинули Белоруссию и находятся в Киеве. Позже выяснилось, что никакого ребенка у пары нет, что, по мнению экспертов, только упростило проведение этой провокации.

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Все новости / Спорт / Тимановская и Тихановская: Манукян раскрыл подоплеку громкого скандала на ОИ-2020
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