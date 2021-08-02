Эфир: Поссорит ли «Северный поток — 2» США, Европу и Украину, обсуждают в «Патриоте»

В понедельник, 2 августа, с 15:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают влияние российского проекта «Северный поток — 2» на геополитику и отношения между странами.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» практически закончено. Украина, глядя на это, приняла новую реальность и теперь пытается получить хоть какую-то выгоду от сложившейся ситуации. Так, на фоне завершения строительства «СП-2» украинский политический эксперт Тарас Семенюк посоветовал президенту своей страны Владимиру Зеленскому потребовать у США статус основного союзника вне НАТО.

Двойную игру ведут немецкие политики, которые пытаются на словах поддержать Украину, заявляя, что газопровод не навредит интересам Киева. По словам лидера «Христианско-демократического союза» (ХДС) Армина Лашета, Россия может попасть под санкционное давление, если будет использовать проект «СП-2» против Украины.

Более резко высказался экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Он призвал Запад приложить все усилия, чтобы превратить российский газопровод «Северный поток — 2» в пиррову победу России.

Громкие политические заявления и реальное влияние российского проекта на геополитику обсуждают эксперты в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот». Специалисты также отвечают на вопросы, что будет с Украиной после запуска проекта и почему Германия, несмотря на жесткое давление со стороны США, не отказалась от российского газа.