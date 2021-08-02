Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 16:41
16:40
Политика
Эксперт Простаков рассказал, как на примере Тимановской Запад политизирует Олимпиаду
16:39
Общество
Чистота — залог здоровья: готовим очищающие маски для лица в домашних условиях
16:38
ФАН-ТВ
На пляже в Англии обнаружили следы динозавров
16:29
Политика
Побег Тимановской: Витязева указала, ради чего затевался скандал в сборной Белоруссии
16:26
Украина
Политолог Родионов объяснил, почему Киев не может что-либо требовать от США по «СП-2»
16:23
Общество
Украина нелепым способом попыталась присвоить себе Крымский мост
16:22
Экономика
Россия нарастила объем добычи газа более чем на 13%
16:22
Экономика
Российская нефть марки Urals подорожала по итогам июля
16:21
Происшествия
Екатеринбурженку арестовали за фото в нижнем белье на пороге отдела полиции
16:18
Происшествия
В Петербурге осудили мужчину, прошедшего на матч Евро-2020 по чужому FAN ID
Все новости

Эфир: Поссорит ли «Северный поток — 2» США, Европу и Украину, обсуждают в «Патриоте»

  /   Обновлено: 02 августа 2021 15:33
Политика
Эфир: Поссорит ли «Северный поток — 2» США, Европу и Украину, обсуждают в «Патриоте»
Федеральное агентство новостей  / 

В понедельник, 2 августа, с 15:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждают влияние российского проекта «Северный поток — 2» на геополитику и отношения между странами.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» практически закончено. Украина, глядя на это, приняла новую реальность и теперь пытается получить хоть какую-то выгоду от сложившейся ситуации. Так, на фоне завершения строительства «СП-2» украинский политический эксперт Тарас Семенюк посоветовал президенту своей страны Владимиру Зеленскому потребовать у США статус основного союзника вне НАТО.

Двойную игру ведут немецкие политики, которые пытаются на словах поддержать Украину, заявляя, что газопровод не навредит интересам Киева. По словам лидера «Христианско-демократического союза» (ХДС) Армина Лашета, Россия может попасть под санкционное давление, если будет использовать проект «СП-2» против Украины.

Более резко высказался экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Он призвал Запад приложить все усилия, чтобы превратить российский газопровод «Северный поток — 2» в пиррову победу России.

Громкие политические заявления и реальное влияние российского проекта на геополитику обсуждают эксперты в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот». Специалисты также отвечают на вопросы, что будет с Украиной после запуска проекта и почему Германия, несмотря на жесткое давление со стороны США, не отказалась от российского газа.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Эфир: Поссорит ли «Северный поток — 2» США, Европу и Украину, обсуждают в «Патриоте»
сша украина европа северный поток - 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru