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Пожарные вывели из горящего дома десять человек в Якутске
Общество
Пожарные вывели из горящего дома десять человек в Якутске
vk.com  /  МЧС53 Новгородская область

Якутск, 2 августа. Инцидент произошел в двухэтажном жилом доме на улице Строительной в Ленске. Из дома эвакуировали десять человек.

Пожарные прибыли на место через пять минут после вызова. На момент прибытия из первого подъезда был виден открытый огонь.

Сотрудники МЧС спасли пять человек и эвакуировали десять жителей. Пострадавших нет, устанавливаются причины возгорания.

Троих школьников из Тульской области наградили за самостоятельное тушение лесного пожара, сообщал ФАН. Пламя бушевало неподалеку от их деревни.

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