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ВДВ — гордость России: Игорь Коротченко поздравил десантников с их праздником
Общество
ВДВ — гордость России: Игорь Коротченко поздравил десантников с их праздником
Федеральное агентство новостей  / 

Благодаря новым системам вооружения Воздушно-десантные войска (ВДВ) обретают новые возможности. Об этом заявил в беседе с ФАН журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В день основания Воздушно-десантных войск военный эксперт поздравил военнослужащих с их праздником.

«На сегодняшний день ВДВ — наиболее боеспособный и эффективный род войск в вооруженных силах нашей страны. Десантники неоднократно показывали, что для них нет недостижимых целей. Любые поставленные задачи выполняются в полном объеме. Мужество и героизм подразделений ВДВ был продемонстрирован неоднократно в ходе локальных войн и конфликтов, в том числе на постсоветском пространстве, где боевые задачи выполнялись всегда исключительно эффективно», — сказал журналист.

Игорь Коротченко также отметил, что «голубые береты» полагаются не только на оружие, но и идут в ногу со временем.

«Воздушно-десантные войска, как род вооруженных сил, в полном объеме используют все технологические достижения, которые сегодня существуют. ВДВ обретают новые возможности благодаря новым системам вооружения, военной технике, которая к ним поступает», — подчеркнул собеседник ФАН.

ВДВ — гордость России: Игорь Коротченко поздравил десантников с их праздником
ФБА «Экономика сегодня»  / Степан Яцко

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес десантников.

«Поздравляю личный состав, командование ВДВ. Это гордость России, вооруженных сил. Хочу пожелать дальнейших успехов в боевой, политической подготовке, а самое главное, в любой момент быть готовыми выполнить поставленные задачи», — подытожил главный редактор журнала «Национальная оборона».

Ранее ФАН рассказал об истории появления Дня Воздушно-десантных войск и основных традициях «голубых беретов». Так, по одной из версий, купаться в фонтанах 2 августа десантники любят потому, что в воде отражается небо.

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коротченко день вдв
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