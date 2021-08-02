Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях на Олимпиаде

Токио, 2 августа. Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла бронзовую медаль в вольных упражнениях на летних Олимпийских играх в Токио.

Спортсменке судьи соревнований поставили 14,166 балла, что гарантировало Мельниковой бронзовую награду. Ангелина разделила третье место с представительницей Японии Маи Мураками. Победительницей турнира стала американка Джейд Кэри. Серебряную медаль завоевала итальянка Ванессе Феррари.

Ранее велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова взяли бронзу на Олимпиаде. Золото завоевали китайские спортсменки, а серебряные медали достались немкам.