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Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях на Олимпиаде

  /   Обновлено: 02 августа 2021 12:57
Спорт
Ангелина Мельникова стала третьей в вольных упражнениях на Олимпиаде
Global Look Press  /  Cheng Min/XinHua

Токио, 2 августа. Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла бронзовую медаль в вольных упражнениях на летних Олимпийских играх в Токио.

Спортсменке судьи соревнований поставили 14,166 балла, что гарантировало Мельниковой бронзовую награду. Ангелина разделила третье место с представительницей Японии Маи Мураками. Победительницей турнира стала американка Джейд Кэри. Серебряную медаль завоевала итальянка Ванессе Феррари.

Ранее велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова взяли бронзу на Олимпиаде. Золото завоевали китайские спортсменки, а серебряные медали достались немкам.

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олимпиада гимнастика мельникова
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