СК возбудил уголовное дело после похищения 12-летней девочки в Алтайском крае

Бийск, 2 августа. После похищения 12-летней девочки в Алтайском крае возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным правоохранителей, 31 июля школьница отправилась кататься на велосипеде и не вернулась. На берегу реки Бия нашли ее личные вещи и мобильный телефон. Ночью 2 августа она пришла домой и рассказала, что все это время ее удерживал в подвале незнакомый мужчина.

Подозреваемым оказался 40-летний местный житель, сейчас его разыскивают. В его отношении возбуждено уголовное дело, статья не уточняется. Все обстоятельства произошедшего выясняются.