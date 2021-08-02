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Путешественник Ингилевич назвал самые интересные регионы России для туристов

  /   Обновлено: 02 августа 2021 12:51
Общество
Путешественник Ингилевич назвал самые интересные регионы России для туристов
pixabay.com

Санкт-Петербург, 2 августа. Российские регионы могут представлять большой интерес для любителей истории и географии. Путешественник Александр Ингилевич перечислил некоторые из них.

Самым интересным регионом России для путешественников является Санкт-Петербург. Об этом на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» рассказал председатель Кинокомиссии Санкт-Петербургского городского отделения РГО Александр Ингилевич.

«Все путешествия начинались из Санкт-Петербурга и Кронштадта. Уходили корабли, уходили экспедиции, делались открытия и в Арктике, и на Дальнем Востоке», — объяснил он.

Большой интерес для путешественников также может представлять озеро Байкал и Якутия. Отдельно эксперт отметил полюс холода, расположенный в Оймяконе, и столицу Республики Татарстан — Казань.

Ингилевич также предупредил путешественников об опасных диких животных. По его словам, на некоторых пляжах Коста-Рики водятся крокодилы, а в устьях рек могут плавать бычьи акулы.

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