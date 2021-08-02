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Российские инженеры изучат неудачный опыт F-35B при создании нового самолета МиГ

  /   Обновлено: 02 августа 2021 12:37
Армия
Российские инженеры изучат неудачный опыт F-35B при создании нового самолета МиГ
wikipedia.org  /  Artem Katranzhi / CC BY-SA 2.0

Москва, 2 августа. Специалисты компании МиГ учтут неудачный опыт американских F-35B при создании своего самолета, уверен военный эксперт Владимир Тучков.

Россия ведет разработку нового палубного самолета. Инженеры планируют внедрить в новинку технологии снижения заметности. В ближайшие несколько лет могут быть представлены первые макеты творения МиГ. В компании планируют создать своеобразный ответ легкому тактическому истребителю Checkmate, который на авиасалоне МАКС-2021 представила компания «Сухой».

На текущий момент о проекте известно следующее: это будет самолет с двумя двигателями с применением стелс-технологий. Создатели готовы исправить неудачные решения американских F-35B Lightning II с целью превзойти западную модель, обратил внимание аналитик портала «Свободная пресса» Владимир Тучков.

Вероятно, МиГ будет вести разработку самолета с возможностью вертикального взлета и посадки, считает Тучков. Параллельно с ним может создаваться и специальный беспилотник. Основная задача БПЛА пока не определена. В качестве возможных вариантов: ударный дрон по типу тяжелого С-70 «Охотник» или же беспилотник-заправщик, схожий с американским Boeing MQ-25 Stingray.

Военный обозреватель Сергей Хатылев ранее заявил о полном превосходстве российских самолетов над американскими F-35. Также перехватчик МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВМС США, пишет RT.

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истребитель f-35 миг
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