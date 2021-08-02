Америке не стыдно: Байден не будет извиняться перед японцами за Хиросиму и Нагасаки

Финал «ковидной Олимпиады», которая проходит сейчас в Токио, наверняка затмит годовщину одного из величайших преступлений в истории человечества. 6 и 9 августа исполняется 76 лет с момента атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки.

Массовое убийство мирного населения, совершенное США, положило конец Войне на Тихом океане. Сломив волю японского народа с помощью самого страшного оружия на Земле, Америка оккупировала страну, ликвидировала ее культуру и подчинила диктату Запада, назвав это «помощью в послевоенном восстановлении».

И не собирается извиняться за это.

Даже пепла не осталась

Атомная бомбардировка Хиросимы стала примером бесчеловечности: бомба «Малыш» сработала над хирургическим госпиталем. От 80 врачей и пациентов, находившихся в этот момент в здании, не осталось даже пепла. Вместе с ними за считанные секунды погибла треть населения города, до 80 тысяч человек, и 20 тысяч японских военнослужащих. Десятки тысяч людей получили ожоги, от которых многие умирали в мучениях ближайшие недели и месяцы.

pixabay.com /

Последующий взрыв в Нагасаки унес жизни еще 80 тысяч японцев, и при этом лишь нескольких десятков военнослужащих — в промышленном городе пострадало в первую очередь мирное население.

В ходе Войны на Тихом океане американские войска потеряли убитыми и пропавшими без вести около 111 тысяч военнослужащих. Сбросив атомные бомбы на японские города, Соединенные Штаты убили вдвое больше людей — детей, женщин и стариков, и без того измученных тяжелой войной. Общее количество жертв уже через несколько дней превысило 200 тысяч человек.

Японцы — нация долгожителей, и некоторые очевидцы ужасных событий августа 1945 года живы до сих пор. А американские атомные бомбы до сих пор продолжают забирать жизни: часть населения Японии страдает от последствий, вызванных облучением и радиоактивным заражением местности. Образы «пика» и «дон» — ослепительная вспышка света и затем громоподобный удар — врезались в народную память в Японии, внушив страх катастрофы, подобной которой страна раньше не знала.

Наследники преступления

Нет сомнений — если бы любая другая армия мира за считанные дни истребила «пулей и штыком» 200 тысяч мирных людей, не щадя ни младенцев, ни стариков, это было бы признано военным преступлением. Политик и генерал, который посмел бы отдать такой приказ, столкнулся бы с жесткими последствиями даже у себя на родине. Вероятно, рано или поздно его бы отдали под суд.

histclo.com /

Однако не таковы Соединенные Штаты. Чудовищные преступления Хиросимы и Нагасаки для многих в США до сих пор остаются поводом для гордости: «американская военная машина сломала хребет японскому дракону» — и сделать это помогли лучшие в мире американские ученые. Согласно официальной версии американской пропаганды, огненные истребления в двух городах заставили японцев стать «покладистее», что позволило избежать многочисленных жертв при высадке десанта и наземной операции на Японском архипелаге. Именно поэтому ни одна администрация США до сих пор не принесла официальных извинений японскому народу за страдания сотен тысяч людей, сгоревших в атомном пламени.

Современные наследники этих преступлений в Белом доме очень любят обвинять другие страны в геноцидах и «преступлениях против человечности». Действующая администрация Байдена успела предъявить обвинения в геноцидах Китаю и Турции.

Тема «прав человека» оказалась очень удобной во главе угла американской внешней политики — если страна полезна Вашингтону, считается, что она соблюдает «права человека». Если же суверенное государство пытается вести независимую политику или заключать экономические соглашения, не отчитываясь перед Белым домом, то нарушения прав человека немедленно найдутся, и станут поводом для санкций.

«Права человека» захватили даже внутреннюю повестку в США: права расовых, религиозных, национальных, сексуальных и любых других меньшинств активно используются для уничтожения конкурентов и привлечения сторонников. Госдепартамент США официально празднует «Месяц Прайда», вывешивая радужные флаги ЛГБТ-движения наравне с государственным — и настаивает, что и все остальные страны мира должны поступать так же.

Сейчас в мире Соединенные Штаты не просто на роль «мирового жандарма» — Америка хочет быть «мировым моральным авторитетом».

Хатико ждет, а Япония уже не ждет

Однако какой бы ни была американская власть, как бы рьяно ни защищала она права человека дома или за рубежом — вашингтонская администрация никогда и ни при каких обстоятельствах не будет признавать, что Америка совершала преступления против человечности.

Поэтому американская администрация до сих пор не принесла японскому народу извинения за чудовищную бойню, совершенную в августе 1945 года. Признать, что США совершили преступление, означает лишиться права диктовать миру свою волю в области «прав человека».

Идут годы, в Белом доме сменяются хозяева, однако позиция по атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки остается прежней:

«Извинений не требуется, и у этого президента они их не получат, я вам гарантирую. Война — это ад, это ужасная вещь. Однако никаких извинений им просить не следует. Это (извинения), на мой взгляд — вонючий ревизионизм», — объявлял республиканец Джордж Буш — старший в 1991 году.

wikipedia.org / U.S. National Archives and Records Administration / Public Domain

В 1995 году демократ Билл Клинтон подтвердил — извинений не будет. Решение президента Гарри Трумена, который отдал приказ об атомной бомбардировке, Клинтон назвал «правильным с учетом тех фактов, которые были перед ним».

Позиция Белого дома не изменилась даже когда первый чернокожий президент начал в корне менять Соединенные Штаты и развивать повестку «защиты прав человека». Посол Обамы Кэролайн Кеннеди лично посещала Нагасаки и даже встречалась с выжившими после бомбардировки — однако не сочла возможным принести извинения даже в частном порядке.

Барак Обама уже в начале своего первого срока в 2009 году получил Нобелевскую премию мира за «усилия по нераспространению ядерного оружия».

wikipedia.org / Pete Souza / Public Domain

Многие считали его «голубем мира» — однако в мае 2016 года на мемориале в Хиросиме Обама произнес речь, в которой привел пример хибакуся — жертвы бомбардировок — которая «простила пилота, который сбросил бомбу, потому что поняла, что на самом деле ненавидела не его, а войну». Жертв Хиросимы и Нагасаки он привел в качестве «морального примера для человечества, которое не должно повторить этих ошибок».

Об извинениях речи и не зашло. Японцы заранее простили за это прогрессивного американского президента. Япония больше не ждет извинений от США.

Байден не извинится

Перед скандальными выборами 2020 года японская организация хибакуся призвала Байдена отказаться от агрессивной политики США в области ядерного оружия. Реальных действий не последовало — США последовательно разрушили договоренности с Россией и продолжили агрессивный курс в Европе. К Летней Олимпиаде стало ясно: Байден не извинится.

Global Look Press / Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Госсекретарь Блинкен после назначения немедленно поехал в Японию — однако речи об извинениях даже не шло. Турне по тихоокеанским союзникам вместе с главой Пентагона не оставило главному дипломату США даже времени посетить Хиросиму и Нагасаки, на что жаловались многие японцы. Чиновник пообещал, что США будут защищать Японию — и при необходимости даже ядерным оружием.

Действующая администрация Соединенных Штатов готова на внутриполитической сцене извиняться перед кем угодно: афроамериканцами, коренными индейцами, гомосексуалистами и даже перед американцами японского происхождения. Но не перед народом Японии, против которого США совершили тягчайшее преступление. Потому что тогда их пропаганда утратит свой ключевой код: Америке не стыдно.

hse.ru / Пресс-служба ВШЭ

Извинений перед японским народом не будет, считает американист, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.