Глава ДНР Пушилин: Киев не отказался от военного решения конфликта в Донбассе

Донецк, 2 августа. Киев до сих пор не отказался от стратегии силового решения конфликта в Донбассе, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Действия Вооруженных сил Украины демонстрируют настрой Киева продолжать военный способ урегулирования ситуации. Бойцы ВСУ ежедневно устраивают обстрелы, заявил Пушилин РИА Новости. По его словам, ДНР готова переходить в контрнаступление, если Киев окончательно перечеркнет попытки мирного разрешения конфликта.

Ранее стало известно, что киевские силовики 1 августа дважды нарушили режим перемирия у линии соприкосновения в Донбассе. Бойцы ВСУ отрыли огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.