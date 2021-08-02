Белорусский политолог Сыч назвал скандал с Тимановской срежиссированной провокацией

Продолжается внутренняя конкуренция между Литвой и Польшей за финансовые потоки на раскачивание ситуации в Белоруссии. Появление новой игрушки в польских руках придаст им существенное преимущество. Об этом в комментарии ФАН заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

Политическое убежище

Франция и ее партнеры по Европейскому союзу рассматривают возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которую 1 августа тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады в Токио на родину. Об этом заявил в понедельник госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

«Вместе с рядом европейских стран мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшие дни или недели. <…> Думаю, это то, что может сделать Европа», — заявил он.

instagram.com / @kristi_timanovskaya

Специалистка по бегу на короткие дистанции оказалась в центре скандала после того, как заявила, что на Олимпиаде в Токио ее «заставляют бежать более длинную дистанцию», чем она рассчитывала. Олимпийский комитет Белоруссии поспешил сообщить, что спортсменка возвращается домой из-за психоэмоционального состояния. После этого Тимановская заявила, что запросит политическое убежище в австрийском посольстве в Токио.

Борьба Польши и Литвы

Как отметил Андрей Сыч, белорусские спортивные чиновники поступали с Кристиной Тимановской в рамках абсолютно логичных действий.

«Если ты отказываешься выступать на дистанции, то какой смысл тебе находиться на Олимпийских играх. Будь добра езжай домой вместе с остальными отработавшими свои нормативы спортсменами. Особенно иронично выглядит заявление Тимановской о том, что ее пытаются вывезти из страны. Все-таки формулировки «вывезти из страны» и «отправляют домой» имеют разное значение и эмоциональную окраску», — пояснил Андрей Сыч.

По его мнению, поступок белорусской легкоатлетки является полностью срежиссированной провокацией. Об этом ярко свидетельствует выезд ее супруга с ребенком в сторону Киева в течение суток. Определенно сложно решить такие вопросы за столь короткий промежуток времени, если ты не готовился предварительно. Особенно с учетом нынешних ковидных ограничений при пересечении границы.

«Также на это указывает мгновенное появление в деле польских дипломатов, которые уже готовы предоставить Тимановской убежище. Она станет еще одной пешкой в геополитической игре. Тут важно отметить, что продолжается внутренняя конкуренция между Литвой и Польшей за финансовые потоки на раскачивание ситуации в Белоруссии. Появление новой игрушки в польских руках придаст им существенное преимущество на фоне напрочь опозорившейся Тихановской, которая кормится печенками с американской руки», — добавил Андрей Сыч.

facebook.com / Belarus Athletic Federation

Политолог уверен, что в ближайшее время на Белоруссии могут отработать российский кейс с допинговыми пробами.

«Попав в Польшу, Тимановская начнет рассказывать, как лично президент Белоруссии Александр Лукашенко на каждой тренировке якобы колол всем допинг. Поэтому Белоруссию, по мнению Запада, надо будет срочно лишить права выступать на Олимпийских играх под государственным флагом. А в идеале — вообще подвергнуть пересмотру полученные олимпийские медали», — заключил Андрей Сыч.

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на сложившуюся ситуацию, заявив, что уже изучает все обстоятельства инцидента.