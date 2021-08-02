Космонавт Новицкий обратился к российским десантникам с борта МКС в День ВДВ

Москва, 2 августа. Российский космонавт Олег Новицкий поздравил действующих военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ РФ.

Находящийся в настоящее время на борту Международной космической станции (МКС) Новицкий опубликовал поздравление на своей станице в Instagram. Он обратился к российским десантникам, пожелав им успехов в службе, благополучия и неиссякаемой энергии.

«С борта Международной космической станции поздравляем всех воинов-десантников, военнослужащих запаса и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск!» — говорится в публикации.

Ранее российских десантников с профессиональным праздником поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в ВДВ всегда служили сильные духом люди особой закалки. По его словам, «крылатая пехота» будет неизменно «надежно и твердо стоять на страже национальных интересов», передает RT.