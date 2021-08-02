Перечислены города России с наибольшим количеством желающих купить жилье

Москва, 2 августа. Эксперты компании «СберСтрахование» определили количество граждан из разных регионов Российской Федерации, желающих приобрести жилую недвижимость.

О покупке квартиры сегодня задумываются 24% жителей страны, заявили аналитики. Большинство из них при этом ориентируется на однокомнатные объекты по цене около 1,9 миллиона рублей.

Больше всего желающих приобрести квартиру живет в Саратове и Пензе (по 30%), сообщает РБК. Также о покупке жилья задумываются жители Воронежа (28%), а также Омска, Тюмени, Екатеринбурга и Барнаула (по 27%). Опрос проводился среди жителей 37 городов России с населением более 500 тысяч человек. Из желающих купить квартиру 61% ориентируется на вторичный рынок.

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank ранее определили стоимость самых дорогих квартир московского рынка. Суммарная стоимость 15 объектов составила около 20 миллиардов рублей. О предпочтения жителей Петербурга при покупке жилья рассказал телеканал «Санкт-Петербург».