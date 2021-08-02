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Глава СВР России указал на связь «Проекта» и The Insider с Bellingcat

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:01
Политика
Глава СВР России указал на связь «Проекта» и The Insider с Bellingcat
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 2 августа. Издания «Проект» и The Insider1 (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента) связаны с Bellingcat. Об этом заявили в СВР РФ.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин разоблачил СМИ-иноагентов. По его словам, «Проект» и The Insider связаны в одну сеть с Bellingcat.

Объединение, в свою очередь, занимается давлением на страны и отдельных людей. В этой сети есть экс-сотрудники западных спецслужб, уточнил Нарышкин.

Группа Bellingcat ранее снова перенесла выход фильма-расследования WagnerGate о провале Службы безопасности Украины и неудачной попытке похищения россиян в Минске. Редакция Федерального агентства новостей обнаружила, что есть две версии картины.

ФАН также направил обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать Bellingcat нежелательной организацией. Агентство провело расследование и выяснило, что западные спецслужбы причастны к созданию «Проекта». Основатель издания и экс-главред Роман Баданин2 (физлицо, выполняющее функции иностранного агента) стал доказательством вербовки Запада россиян.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Иностранный агент.

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нарышкин bellingcat свр
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