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Парламентские выборы стартовали в Юго-западном Сомали

Весь мир
Парламентские выборы стартовали в Юго-западном Сомали
freepik.com  /  www.slon.pics

Барава, 2 августа. Юго-западное Сомали объявило о начале парламентских выборов. В субботу, 31 июля, регион представил предварительный список кандидатов на пять из восьми выделенных мест в федеральный Сенат.

В шорт-лист вошли 10 депутатов, по два на каждое место, в том числе четыре женщины. Согласно графику, кандидатов зарегистрировали в воскресенье, а голосование начнется в понедельник.

Сомалийский премьер-министр Мохамед Хусейн Робле поприветствовал шаги региона по организации выборов в верхнюю палату парламента и призвал провести прозрачное, беспристрастное голосование. Должностные лица Федеральной избирательной комиссии во главе с заместителем председателя ИК наблюдают за ходом процесса.

Юго-западное Сомали — второй регион, в котором начались выборы в парламент после Джубаленда, где в четверг, 29 июля, Ильяс Бадаль Габуси занял лидирующее место и стал первым сенатором. Кроме него, прошли Абдалла Исмаил Фартаг, Ифтин Хасан Басто и Абд ар-Раззак Мухаммад Осман.

Члены верхней палаты избираются через местные парламенты пяти сомалийских регионов со следующим распределением: по 11 мест для провозгласившего независимость Сомалиленда и Пунтленда, а также по восемь для Джубаленда, Государства Центральных регионов, Хиршабелле и Юго-западного Сомали.

Ранее Федеральная избирательная комиссия объявляла график проведения выборов в парламент, согласно которому проголосовать за будущих сенаторов планировали с 25 по 28 июля, а возможные споры и разногласия разрешить с 29 по 31-е.

Однако представителей верхней палаты так и не объявили, хотя намеревались сделать это еще 1 августа, поэтому премьер Мохамед Хусейн Робле призвал регионы ускорить избирательный процесс.

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