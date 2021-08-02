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Географ Ингилевич назвал самые опасные места на планете для туристов

  /   Обновлено: 02 августа 2021 12:50
Общество
Географ Ингилевич назвал самые опасные места на планете для туристов
wikipedia.org  /  Peter Andersen

Санкт-Петербург, 2 августа. Самые опасные места на планете для туристов назвал председатель кинокомиссии Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества Александр Ингилевич.

Лучше не искушать судьбу и не посещать места, где много диких животных. Чтобы быть в безопасности, необходимо знать их повадки. Особенно опасными являются места обитания бычьих акул, отметил географ во время выступления на брифинге в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». При этом можно себя обезопасить, если изучить их особенности поведения. Так, бычья акула может заплывать в устья рек, подниматься по течению и некоторое время жить в пресной воде. Люди в таких местах иногда пропадают.

«Я не встречался с опасными животными, но очень опасными являются бегемоты. Они невероятно быстрые, молниеносные. Также с крокодилами нужно себя вести аккуратно. Их много в Коста-Рике под мостами. В таких местах не следует купаться», — предупредил Ингилевич.

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Федеральное агентство новостей  / 

Он добавил, что посетил разные страны. В некоторых получалось находиться дольше и удавалось изучить их специфику. В других географ бывал «набегом». При этом ни в одной стране с ним не происходило негативных событий, всегда было ощущение безопасности.

«Важно и наше отношение к миру. Это как зеркало, если ждать опасность — она случится. Важно относиться с большим уважением к людям и их обычаям. У меня выработались заповеди, и уважение является одной из них», — поделился Ингилевич.

Тревел-блогер ранее рассказал, как сделать крутые фотографии в путешествиях. Он составил топ-9 правил для фотосъемки в отпуске.

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туризм опасность путешествия
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