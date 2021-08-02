Неонатолог развеял главные мифы об изменениях груди после родов

Москва, 2 августа. Будущие мамы часто переживают о том, что после родов у них может испортиться грудь. Неонатолог Ирина Челнокова рассказала, что важно знать о грудном вскармливании.

Некоторые женщины сталкиваются с тем, что после рождения ребенка у них не появляется молоко. По словам специалиста, это может быть связано со сроками, например, если малыш родился недоношенным. Еще одной причиной может оказаться наличие каких-либо патологий.

Кроме того, Челнокова назвала мифом распространенное мнение, что грудное вскармливание портит фигуру. Если женщина готовится к беременности, придерживаясь правильного и сбалансированного питания, то ее фигуре ничего не грозит. Однако форма груди может измениться вне зависимости от того, прибегает ли мать к грудному вскармливанию или нет, так как на это влияют строение молочной железы и эластичность кожи.

Американские ученые ранее рассказали о способе выявить риск преждевременных родов у женщины. В этом может помочь анализ крови, проведенный в ходе дородового осмотра врачом.