Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 13:40
13:40
Политика
Грызлов призвал Киев к возврату переговоров по Донбассу в формате ТКГ
13:34
Происшествия
Обвинение против замгендиректора ОАО «Томское пиво» направили в суд
13:33
Политика
Дзермант заявил о спланированном скандале с белорусской бегуньей Тимановской в Токио
13:31
Происшествия
Суд в Москве приговорил к колонии блогера за розыгрыш с приступом COVID-19
13:31
Спорт
Росгвардейцы принесли треть олимпийских медалей в копилку ОКР
13:30
Видео
Пашинян назначен премьер-министром Армении. События дня
13:29
Общество
Журфак МГУ предложил учредить стипендию имени Ясена Засурского
13:29
Энциклопедия ФАН
Красный свет ― дороги нет: 5 августа отмечаем Всемирный день светофора
13:25
Экономика
«Газпром» отказался от транзитных мощностей Украины на четвертый квартал
13:21
Политика
Экс-представитель НАТО Гарри Табах назвал бессмысленным визит Зеленского в США
Все новости

Неонатолог развеял главные мифы об изменениях груди после родов
Общество
Неонатолог развеял главные мифы об изменениях груди после родов
pexels.com  /  Amina Filkins

Москва, 2 августа. Будущие мамы часто переживают о том, что после родов у них может испортиться грудь. Неонатолог Ирина Челнокова рассказала, что важно знать о грудном вскармливании.

Некоторые женщины сталкиваются с тем, что после рождения ребенка у них не появляется молоко. По словам специалиста, это может быть связано со сроками, например, если малыш родился недоношенным. Еще одной причиной может оказаться наличие каких-либо патологий.

Кроме того, Челнокова назвала мифом распространенное мнение, что грудное вскармливание портит фигуру. Если женщина готовится к беременности, придерживаясь правильного и сбалансированного питания, то ее фигуре ничего не грозит. Однако форма груди может измениться вне зависимости от того, прибегает ли мать к грудному вскармливанию или нет, так как на это влияют строение молочной железы и эластичность кожи.

Американские ученые ранее рассказали о способе выявить риск преждевременных родов у женщины. В этом может помочь анализ крови, проведенный в ходе дородового осмотра врачом.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Неонатолог развеял главные мифы об изменениях груди после родов
беременность молоко грудь
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru