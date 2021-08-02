В чистейшем озере России обнаружили подводную свалку

В ходе экологической акции «Вода России» волонтеры подняли со дна озера Тургояк 128 автомобильных покрышек.

Неприятная находка ждала экологов на дне второго по чистоте после Байкала озера России. С помощью дрона было обнаружено 100 легковых и 28 грузовых покрышек.

Огромные шины, в том числе от БелАЗа, пришлось извлекать краном. В очистке приняло участие около 600 волонтеров из близлежащих городов. С их помощью было извлечено и вывезено более 30 кубометров мусора, почти 4 000 кг металла и 2 000 кг пластика. Каким образом покрышки попали в озеро, пока остается загадкой, ведь вдоль береговой линии запрещена любая хозяйственная деятельность, а само озеро входит в состав биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Дополнительную сложность создает отсутствие на Урале предприятий, способных принять эти огромные покрышки для утилизации. Всего в Челябинской области насчитывается более 3 500 озер, сохранение чистоты которых является приоритетом в борьбе за сохранение окружающей среды на Урале.