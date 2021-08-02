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ФАН стали известны последние новости о состоянии госпитализированной певицы МакSим

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:08
Общество
ФАН стали известны последние новости о состоянии госпитализированной певицы МакSим
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 2 августа. Любимица миллионов, певица МакSим, продолжает бороться с последствиями коронавирусной инфекции. В больнице она находится с 15 июня. Она попала туда через несколько дней после концерта в Казани, который прошел в ее родном городе в День России.

2 августа ФАН удалось побеседовать с директором певицы Маргаритой Соколовой, которая поделилась последней информацией о состоянии МакSим.

«Одно могу сказать: ей лучше! Сейчас самое главное — замереть, расслабиться, дать ей спокойствие, поменьше говорить про это. И она выздоровеет. Просто нужно время», — поделилась своими мыслями Маргарита Соколова.

Представитель певицы подтвердила информацию, что, когда МакSим выводят из состояния медикаментозного сна, ей удается общаться с медиками, она пребывает в ясном сознании.

«В прессе стоит огромный шум, пытаются подогревать, но необходимо спокойствие вокруг этой темы», — просит Маргарита Соколова.

При этом она отмечает и позитивные моменты, которые не проходят бесследно. За это она говорит спасибо коллегам Марины по сцене. К примеру, недавно на концерте Егор Крид спел ее песню и обратился в ней к МакSим. Эту идею поддержали и зрители.

«Это позитивно, то что делают артисты. Например, солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко сделал клип «Наверное, это мой рай», он уже доступен в Интернете. Спасибо огромное артистам, коллегам, фанатам за позитив и веру», — рассказала Маргарита Соколова.

Она говорит, что не стоит пытаться спекулировать на этой теме. Представитель певицы очень устала от звонков прессы, говорит, что это мешает нормально восстанавливаться после болезни, нервная система на пределе.

Ранее ФАН писал, что директор певицы Маргарита Соколова готовится к выписке. Если все пойдет по плану, то уже 3 августа она окажется дома.

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макsим коронавирус
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