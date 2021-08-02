В Ленобласти завершили расследование дела об уклонении от уплаты таможенных сборов

Санкт-Петербург, 2 августа. Правоохранители Ленобласти завершили расследование дела об уклонении от уплаты таможенных сборов. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении петербуржца.

Фигурант уголовного дела обвиняется в создании преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей. Общая сумма ущерба государству составила более 160 млн рублей, сообщает источник в прокуратуре Ленинградской области.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статьям 210 и 194 УК РФ. По версии следствия, житель Санкт-Петербурга организовал преступную группировку, чтобы не платить сборы за ввоз товаров на территорию России. Компания, которая принадлежала обвиняемому, незаконно перевезла через границу продукцию на общую сумму более 118 млн рублей.

По словам источника в надзорном ведомстве, мужчина два года скрывался от правосудия в Израиле и ФРГ, откуда был экстрадирован в 2020 году. Материалы уголовного производства были переданы в Кингисеппский городской суд Ленинградской области.

Резонансная история, связанная с таможенной службой, произошла ранее в Ростове-на-Дону. Замглавы Южного таможенного управления заподозрили в хищении 85 млн рублей, сообщал 360tv.ru.