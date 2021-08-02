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В Байконуре пятилетний мальчик умер после столкновения на самокате
Происшествия
В Байконуре пятилетний мальчик умер после столкновения на самокате
pixabay.com  /  confessus

Байконур, 2 августа. Пятилетний ребенок скончался в больнице после столкновения на самокате в казахстанском Байконуре. Как стало известно ФАН, 29 июля мальчик врезался в ученика второго класса и через несколько часов умер от полученной травмы.

Трагедия произошла с гражданином Республики Казахстан. 42-летняя мама вышла прогуляться со своим малышом в микрорайоне 6А Байконура. Женщина расположилась рядом с детской площадкой у дома №25. Ее пятилетний сын начал кружиться на самокате, который ему недавно купили родственники, рядом с другими детьми. В какой-то момент родительница выпустила из вида ребенка. Этого хватило, чтобы он получил смертельную травму.

По данному факту сотрудником СО СК России на комплексе «Байконур» было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Мальчик врезался в семилетнего школьника, который играл неподалеку, – рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Это произошло около 21:00. После столкновения погибшего со всей силой отбросило на асфальт, и он ударился о бетонное покрытие головой. Сначала родители дошкольника думали, что ничего особо страшного не случилось. Но к полуночи мальчика стало тошнить…»

Родители вызвали врачей скорой помощи, которые доставили пострадавшего в местную больницу. Медики несколько часов боролись за жизнь мальчика, однако на второй день госпитализации он скончался.

Если силовики установят подозреваемого в трагедии и его вина будет доказана в суде, то ему грозит до двух лет лишения свободы. Но, как показывает практика, по категории данных преступлений обвиняемые отделываются условным сроком.

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дети байконур несчастный случай самокат
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