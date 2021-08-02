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Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, два громких скандала

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:35
Спорт
Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, два громких скандала
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Продолжаются Олимпийские игры в Токио. В понедельник, 2 августа, проходит 10-й соревновательный день. Разыгрывается 22 комплекта наград в следующих дисциплинах: борьба, спортивная гимнастика, стрельба, легкая и тяжелая атлетика, парусный спорт, велоспорт, конный спорт и бадминтон.

По итогам воскресенья российские атлеты в общем медальном зачете опустились на пятое место, пропустив вперед команду Австралии (подробнее о воскресных олимпийских итогах в инфографике ФАН). В спину россиянам дышит Великобритания. Так что нам очень нужны медали, особенно золотые!

Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, два громких скандала
Федеральное агентство новостей  / 

Скандалы-скандалы

К сожалению, вместо спортивных побед в воскресенье СМИ уделяли основное внимание двум скандалам. Самый громкий из них — недостойные игры Запада вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской, которая отказалась выполнить требования своего тренерского штаба, призвала на помощь местную полицию и, как потом выяснилось, запросила политическое убежище в Польше. Подробности этой скандальной истории читайте на сайте ФАН. В частности, неизвестными широкой публике подробностями со ссылкой на информацию от источника в спецслужбах с читателями поделится публицист Вадим Манукян.

Еще один скандал связан с очередными бездоказательными обвинениями в адрес российских атлетов в якобы применении допинга. На этот раз дело не ограничилось намеками, как ранее позволил себе американский пловец Райан Мерфи после проигрыша россиянину Евгению Рылову. Коллега Мерфи по команде — обладательница двух серебряных медалей в Токио пловчиха Лилли Кинг — заявила в интервью Yahoo Sport, что на ОИ-2020 «много людей, которых тут быть не должно». Она не назвала российскую команду, но заявила, что некая страна «провела ребрендинг флага», тогда как ее следовало полностью отстранить от Игр.

Бездоказательные обвинения американской спортсменки уже решительно опровергли представители нашей страны.

О том, что Олимпийские игры пребывают в глубочайшем кризисе, ранее ФАН рассказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Олимпиада-2020: медальный зачет, место России, два громких скандала
Федеральное агентство новостей  / 

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