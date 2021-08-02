Президент ФЗНЦ Шугалей заявил, что легкоатлетка Тимановская «унизила Белоруссию»

Если человек принял решение добиваться гражданства другой страны, он не должен при этом унижать свою настоящую Родину. Об этом в интервью ФАН заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, по которой тренерский штаб сборной РБ принял решение о возвращении с Олимпиады в Токио на родину, заявила, что находится «в безопасном месте». 2 августа она должна была бежать дистанцию в 200 метров, однако накануне записала видеобращение в сторис Instagram, в котором раскритиковала спортивных чиновников Белоруссии за решение отправить ее на еще одно соревнование — эстафету, к которой бегунья не готовилась.

После своего обращения Тимановская, по ее словам, была принудительно доставлена в аэропорт для последующей отправки в Минск. Однако затем, как она утверждает, «была спасена» токийскими полицейскими.

Спортсменке уже предложено политическое убежище со стороны Чехии: глава МИД республики Якуб Кулганек заявил, что Прага готова предоставить Тимановской визу для нахождения на территории европейской страны, чтобы она могла обратиться за международной защитой. Сама девушка попросила защиты у Польши.

«На предательство Родины такой поступок, конечно, не тянет, — заметил Шугалей. — Однако совершать его со стороны белорусской спортсменки было некрасиво. Если хочешь уехать из страны, эмигрировать, получить другое гражданство — так, пожалуйста, бери и делай! Но если ты в составе олимпийской сборной страны, которая на тебя рассчитывает, следует выполнять свой спортивный долг, а не использовать возможность сделать негативное заявление и получить на этом какие-то дивиденды, которые позволят с большей вероятностью начать жизнь в другой стране».

Президент Фонда защиты национальных ценностей назвал поступок Тимановской «нерукопожатным».

instagram.com / @kristi_timanovskaya

«Человек использовал доверие своего государства и обманул его, чтобы впоследствии уехать туда, где ему, как он сам думает, будет более комфортно, — прокомментировал эксперт решение бегуньи просить убежища в Польше. — Надо отметить, кстати, что Варшава в настоящее время активно действует как против Белоруссии, так и против России. Поэтому иначе как низким я поведение Тимановской назвать не могу».

Собеседник ФАН убежден, что легкоатлетка могла спокойно вернуться в Республику Беларусь и даже продолжать спортивную карьеру.

«Ничего бы ей там не сделали, — заявил Шугалей. — Кроме того, она довольно публичный человек — спокойно бы жила у себя на Родине, и все. Или уехала бы, если б захотела. А так она просто унизила свою страну. Низкий поступок».

Ранее белорусская бегунья пообещала сообщить о своих планах через адвоката.