Не можем молчать. Олимпийский комитет не будет устраивать минуту молчания в память о жертвах ядерной бомбардировки

Городское правительство Хиросимы и сообщество пострадавших от атомных бомбардировок предложили Международному олимпийскому комитету провести минуту молчания в память о погибших 6 августа. В этот день в 1945 году бомбардировщик Соединенных Штатов сбросил ядерную бомбу на Хиросиму. Под ударом погибло по разным данным от 90 до 146 тысяч человек – главным образом, мирные жители.

Минуту молчания предлагалось провести в 08:15 утра, когда была взорвана бомба. Это было бы вполне логично: дата знаковая, а Олимпиада в этот раз проходит в Японии. Соответствующее письмо направили президенту МОК Томасу Баху.

Однако МОК предпочел не акцентировать внимание на трагедии прошлого. Спортивные чиновники туманно обещают упомянуть некие «воспоминания трагических событий истории» в церемонию закрытия игр 8 августа, причем без акцента на каких-то конкретных событиях. На петицию из Хиросимы МОК вообще предпочел не ответить.

В современной Японии бомбардировка Хиросимы занимает довольно своеобразное место. С одной стороны, это беспрецедентная трагедия. Гигантское количество погибших, чудовищные последствия, множество людей, искалеченных не только взрывом и пожарами, но еще и невидимым монстром – радиацией. С другой – катастрофу обычно подают в качестве «просто трагедии» - не акцентируя внимания на то, кто же это сбросил бомбу. Современные США – давний союзник и покровитель Японии, и кусать руку сюзерена желающих мало.

Однако МОК даже такая мягкая версия напоминания о трагедии 1945 года не устраивает. Олимпийский комитет существует в рамках бюрократической логики – как бы чего не вышло. Тем более, что люди умерли давно, а американская олимпийская команда – здесь. И не только команда. Среди мировых партнеров Олимпиады – «Coca-Cola», Airbnb, Intel, Procter & Gamble и другие американские компании. Даже если не упоминать, что же это за сила убила людей в Хиросиме, вопрос будет, очевидно, витать в воздухе. А благосклонность спонсоров для этой олимпиады особенно важна – из-за ограничений в связи с эпидемией она проходит без зрителей.

Кстати, для Токио это уже не первая олимпиада. И в прошлый раз – в 1964 году – символизма, связанного с атомной катастрофой, никто не испугался. Тогда олимпийский огонь зажег «атомный мальчик» Йосинори Сакаи. Сакаи родился через полтора часа после ядерного взрыва в деревне неподалеку от Хиросимы. Он отлично бегал и даже пытался отобраться в олимпийскую сборную, но занял четвертое место (в команду входили трое) и не попал в команду, зато стал главным факелоносцем. Тогда очевидный символизм никого не смутил, наоборот, выступление Сакаи отлично демонстрировало способность Японии оправиться от военных ран. Но времена изменились.

Согласно Олимпийской хартии, цель олимпийского движения – поставить спорт на службу гармоничному развитию человечества, способствуя созданию мирного общества. Очевидно, с точки зрения МОК созданию мирного общества способствует простое замалчивание трагических моментов истории человечества.