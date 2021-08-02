Стихийные бедствия и сотни тысяч беженцев: кто взял по контроль реки Колумбии

Колумбия переживает очередной виток миграционного кризиса. Люди бегут от передела территорий между разнообразными криминальными организациями, их сгоняют с привычных мест последствия стихийных бедствий. Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как Колумбия пытается совладать сразу с несколькими кризисами — миграционным, климатическим и криминальным.

Миграционный кризис

В Колумбии очередной миграционный кризис. На этот раз его причиной стали не венесуэльцы, а гаитяне. В городе Некокли (департамент Антьокия) с населением 40 тысяч человек скопилось 15 тысяч выходцев из карибского региона. И все они пытаются попасть в США.

Ничего внезапного в кризисе нет — еще в июне мэр города говорил, что через Некокли за месяц прошли 13 тысяч гаитян и поток продолжал расти. Но в тот момент власти Колумбии были заняты подавлением общенациональной забастовки. Им не было дела до каких-то мигрантов.

Федеральное агентство новостей /

Основной поток мигрантов идет из Бразилии. После землетрясения 2010 года и последующих социальных потрясений гаитяне начали массово покидать страну. Одним из основных пунктов назначения была Бразилия. Но после прихода к власти президента Жаира Болсонару миграционное законодательство ужесточили, и гаитяне начали поглядывать в сторону США.

Колумбия оказалась промежуточным хабом, а город Некокли на берегу залива Ураба, — последним плацдармом перед штурмом севера. Оттуда мигранты пытаются преодолеть Дарьенский пробел — неосвоенное панамо-колумбийское приграничье площадью 9 тысяч квадратных километров, сплошь состоящее из болот и джунглей. В этом регионе даже не провели панамериканское шоссе — из-за того, что Колумбия и Панама опасаются резкого роста наркотрафика через свои территории.

По словам мэра, в Некокли ежедневно прибывают 1500 человек, а убывают 850. Социальные службы города не справляются с этим потоком, мигранты живут на пляжах, в палатках, где угодно. Еще пара месяцев — и начнут образовываться полноценные трущобы со всеми вытекающими из этого проблемами.

Местные власти требуют помощи от центрального правительства. Пока туда прибыл колумбийский омбудсмен Карлос Камарго, который пообещал помощь из центра. Параллельно с этим власти Колумбии и Панамы совместно пытаются урегулировать вопрос с мигрантами.

«В Некокли также будет учрежден миграционный пункт для информации и регистрации мигрантов, а также для того, чтобы они могли совершать временный транзит через Колумбию», — заявил министр обороны страны Диего Молано на встрече с властями Антьокии.

Continuaremos con la declaratoria de Calamidad Pública en Necoclí y Acandí para atender situación de salubridad y orden público. Habrá además un punto de Migración Colombia en Necoclí para información y registro de migrantes y que puedan hacer el tránsito temporal por Colombia. pic.twitter.com/uQ8oR3yLuc — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) July 31, 2021

«Мы не позволим «Клану дель Гольфо» манипулировать мигрантами, оказавшимися в Некокли, или использовать их в своих целях», — продолжил он

Власти всерьез опасаются, что гаитян и других мигрантов могут использовать в качестве наркокурьеров.

No le permitiremos al 'Clan del Golfo' que manipule o instrumentalice a los migrantes que están represados en Necoclí. Así lo anuncié tras reunión con altos mandos, @GobAntioquia, Migración Colombia y @DefensoriaCol desde el municipio antioqueño, donde acordamos un plan de acción pic.twitter.com/CTSATk1T86 — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) July 31, 2021

Опасения вполне оправданные, как показывает история с венесуэльцами. Например, в марте 2021 года арестовали членов криминальной группы Los PEP, она занималась перевозом женщин-мигранток, которых потом вовлекали в проституцию. Помимо этого, мигрантов часто сдают в аренду наркокартелям, чтобы они продавали наркотики на улицах или служили «мулами», перевозчиками крупных партий кокаина.

Полиция плохо расследует подобного рода преступления. Так, только в 2016 году «жертвами» контрабандистов считались всего 93 мигранта, из них 75% были венесуэльцами. В реальности счет идет на тысячи человек ежегодно, из них жертвами считаются несколько сотен, а до судов доходят только одно из пяти уголовных дел.

Новые беженцы

Миграционный кризис совпал с кризисом с беженцами. На тихоокеанском побережье страны в Бахо Баудо, Чоко, вооруженные столкновения между левыми партизанами из «Национальной армии освобождения» (ELN) и наркокартелем Клан дель Гольфо за землю и маршруты транспортировки наркотиков привели к бегству 1500 человек. И это было только начало.

Федеральное агентство новостей /

В соседней Антьокии, в муниципалитете Итуанга, из-за столкновений между радикалами из «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) и картелем «Клан дель Гольфо» беженцами стали более четырех тысяч человек из 28 деревень. Губернатор уже заявил, что регион не справляется с их наплывом в близлежащие города. Необычно сильные ливни осложнили помощь беженцам, а власти, как обычно, не были готовы к такому повороту событий.

В результате доставка гуманитарных грузов застопорилась. Даже подключение армейской авиации не спасло ситуацию. Власти все же сумели разместить большинство беженцев в шести наскоро созданных убежищах. Причем проблема в этот раз не в центральных властях, а в местных — мэр Итуанги до последнего скрывал проблему. Кстати, он так и не смог объяснить, почему он это сделал — понятно же, что начни он об этом говорить раньше, когда ситуация только набирала обороты (19-22 июля), Богота смогла бы перебросить дополнительные армейские подразделения в муниципалитет.

Только 29 июля власти наконец-то с помощью военных расчистили дороги, пострадавшие от оползней, и часть беженцев стала возвращаться домой. Расслабляться, впрочем, не стоит — если разнообразные группы начали передел земли и маршрутов наркотрафика, это будет продолжаться до тех пор, пока их не выбьют из региона.

Это отдельная головная боль для колумбийских военных — им слишком часто приходится «тушить» большое число мелких конфликтов. Пока они разбираются в одном регионе, бои между боевиками идут в соседнем. А перебрасывать с места на место части накладно.

Утонувшая страна

Некоторые из проблем, с которыми сейчас сталкиваются власти Колумбии, началась из-за начавшегося сезона дождей, на который большое влияние оказали усилившиеся в этом году тропические штормы. Но это, как обычно и бывает, было известно заранее.

Уже в марте 2021 года необычайно сильные ливни привели к половодьям в нескольких департаментах страны — Антьокии, Валье-дель-Кауко, Нариньо, Кундинамарки и Уила. Погибли 45 человек, без вести пропали трое. В департаменте Сантандер затопило четыре крупнейших города региона — Букарамангу, Армению, Перейру и Манизалес.

Стихийные бедствия продолжились и дальше. По состоянию на июнь 2021 года число погибших выросло до 71 человека, а зоне затопления оказались 540 муниципалитетов страны, более 50 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Наконец в июле ситуация с последствиями стихии окончательно вышла из-под контроля властей.

Федеральное агентство новостей /

Из-за обильных дождей из берегов вышла река Араука. В результате близлежащие муниципалитеты затопило, и 48 тысяч человек покинули свои дома. 29 июля в 12 муниципалитетах департамента Кордова объявили ЧП в связи с наводнениями. Пострадало более 3 тысяч человек.

Подсчет убытков пока не производили, но уже понятно, что речь идет о сотнях миллионов долларов. У властей катастрофически не хватает средств для помощи беженцам и их размещения в городах, куда они бежали. Не хватает спецсредств для доставки помощи пострадавшим, в первую очередь — речных судов и вертолетов.

У страны было более десяти лет, чтобы подготовиться к такому развитию событий, ведь в 2010-2011 годах Колумбия пережила ужасающие наводнения.

wikipedia.org / Tecsie (Augusto Sisa) / CC BY-SA 4.0

В 2010 году свои дома были вынуждены покинуть 1,8 миллиона человек. Более 300 человек погибли, в стране было объявлено ЧП общенационального масштаба. В конечном итоге страна запросила помощь у международного сообщества. Дожди, продолжавшиеся весь год, нанесли ущерб на 5 миллиардов долларов.

Можно сказать, что 2010 год был неким водоразделом. После него резко возросло количество стихийных бедствий, которые обрушиваются на Колумбию. В 2011 году официально более 300 тысяч человек покинули свои дома, погибли 64 человека. К исходу года специалисты оценивали, что до 9% территории страны могло оказаться под водой, а число беженцев выросло до 2 миллионов. Ущерб от очередного катастрофического сезона оценивался в 5 миллиардов долларов.

Несмотря на международную помощь и экстраординарные траты бюджета, власти Колумбии действовали только реактивно. Плана по защите и адаптации от ЧС климатического характера, с достаточным финансированием, так и не было создано. Хорошо еще, что последующие бедствия уступали по своему размаху 2010-2011 годам. Так, в 2018 году из-за наводнений свои дома бросили «всего лишь» 300 тысяч человек. По примерным оценкам, ВВП страны в результате таких климатических катастроф терял 1-2,5% в годовом исчислении.

Вопрос национальной безопасности

Эффективная помощь беженцам и пострадавшим во время наводнения невозможна без контроля над реками страны. Так как с каждым годом регионы Колумбии переживают очередной потоп, наличие большого количества плавсредств у армии, которая является одним из основных институтов по оказанию экстренной помощи пострадавшим, — это просто-таки залог выживаемости сотен тысяч людей.

Без речного флота ни беженцам помочь, ни картели победить, ни территорию контролировать не выйдет.

Однако с этим у властей проблемы — денег нет. 29 июля колумбийский флот возобновил работу над созданием автономного речного патрульного судна TRL5. История с ним давняя. Его впервые продемонстрировали в 2017 году на выставке COLOMBIAMAR. Но так как денег не было, перспективную разработку отложили в дальний ящик. И вот сейчас её возобновили. К концу 2022 года опытный образец должен пройти испытания, после которых решат — пойдет ли он в серию или нет.

Понятны причины, из-за которых власти форсируют разработку. Эффективный контроль за проблемными бассейнами рек Ориноко и Амазонка (а это большая часть Юга и Востока страны), невозможен без контроля за речной системой. Сами регионы давно превратились в места деятельности наркокартелей и левых партизанских групп. Там сажают коку, оттуда в страну идет контрабанда. Да и вообще не всегда понятно, что же там происходит. Никакое правительство не откажется от пыток более жесткого присмотра за удаленными территориями.

Проблема в том, что тащить туда дороги или посылать вертолеты — слишком дорого, гораздо дешевле использовать суда. Но их ещё надо построить.

У колумбийской судостроительной корпорации COTECMAR планов — море. На ближайшие пять лет проработаны постройки множества перспективных образцов патрульных судов, заточенных под ту же Амазонку. Другое дело, что денег нет.

Другая проблема — колумбийский флот стареет. Сейчас перед ним стоит задача закупки фрегатов и морских судов. Четыре корабля класса Almirante Padilla будут выведены из строя к 2024 году. Их планировали поменять на французские фрегаты класса «Бельхарра». Не считая других трат, включая закупки подводных лодок, все это стоит больших средств, которых нет.

В результате Колумбия пытается изо всех сил запустить программу перспективных вооружений флота до 2030 года, жертвуя то одним его компонентом, то другим.

Поэтому флот покупает патрульные лодки. Для того, чтобы гонять какие-то мелкие наркобанды, такое сгодится. Но если власти хотят эффективно контролировать речную систему, а это более 15 тысяч километров и, помимо прочего, самые густонаселенные регионы страны, надо закупать что-то более серьезное.