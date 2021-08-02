Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 13:39
13:34
Происшествия
Обвинение против замгендиректора ОАО «Томское пиво» направили в суд
13:33
Политика
Дзермант заявил о спланированном скандале с белорусской бегуньей Тимановской в Токио
13:31
Происшествия
Суд в Москве приговорил к колонии блогера за розыгрыш с приступом COVID-19
13:31
Спорт
Росгвардейцы принесли треть олимпийских медалей в копилку ОКР
13:30
Видео
Пашинян назначен премьер-министром Армении. События дня
13:29
Общество
Журфак МГУ предложил учредить стипендию имени Ясена Засурского
13:29
Энциклопедия ФАН
Красный свет ― дороги нет: 5 августа отмечаем Всемирный день светофора
13:25
Экономика
«Газпром» отказался от транзитных мощностей Украины на четвертый квартал
13:21
Политика
Экс-представитель НАТО Гарри Табах назвал бессмысленным визит Зеленского в США
13:21
Общество
Украина без России превратилась в сырьевой придаток Европейского союза
Все новости

Итоги недели с Медиагруппой «Патриот» обсудят представители региональных СМИ

  /   Обновлено: 02 августа 2021 13:05
Общество
Итоги недели с Медиагруппой «Патриот» обсудят представители региональных СМИ
Федеральное агентство новостей  / 


В понедельник, 2 августа, в 17:00 руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук проведет брифинг с партнерами. Вместе с представителями пяти СМИ из различных регионов России руководитель «Патриота» обсудит самые яркие события ушедшей недели.

С пресс-центром выйдут на связь: 

  • Константин Терехов, главный редактор информационного агентства «МедиаПоток». ИА «МедиаПоток» работает в Марий Эл уже почти шесть лет, и за это время команда проделала огромную работу. Издание знают и активно читают. К примеру, в прошлом году на сайте побывало более пяти миллионов человек. Цифры скромные, но с каждым годом они растут. Впрочем, главное не это! Главное для издания — доносить до читателей информацию безо всяких либеральных искажений. 
  • Петр Еременко, заместитель главного редактора российского информационно-аналитического портала Monavista Daily. Проект является специально подобранной командой профессионалов, занимающейся поиском информацией, ее анализом, обработкой и проверкой, а также созданием интересных и объективных статей. Несмотря на довольно провокационные и трендовые тематики, журналисты проекта всегда придерживаются профессиональной этики и не дают оценочных суждений тем или иным поступкам и фактам.
  • Александр Фролов, учредитель и постоянный автор «Сенсаций.нет». Как и зачем придумывают сенсации? Кому выгодна ложь в прессе и почему? Издание знает ответы на эти вопросы, поэтому показывает только проверенные факты и доказывает, что жизнь без выдуманных историй гораздо интереснее. Попутно Фролов развеивает миф о том, что обыватели не любят позитивных новостей, коих тоже вокруг очень много. 
  • Елена Тимошкина, руководитель редакции интернет-издания Pravda.Ru. Дата основания Pravda.Ru — 27 января 1999 года. Издание стало первым в мире средством массовой информации, созданным профессиональными журналистами в интернете. Через месяц после его появления в России была основана «Газета.ру». Первая же интернет-газета США зарегистрирована еще позднее, Atlantic Highlands Herald начала выходить 17 июля 1999 года. На сегодня Pravda.Ru насчитывает ежемесячно шестимиллионную аудиторию уникальных посетителей. 
  • Елена Ивкина, учредитель и генеральный директор интернет-издания «Капитал страны». Этот ресурс рассматривает капитал во всех его измерениях — финансовом, природном, человеческом. Издание публикует актуальные и объективные материалы об инновациях, инвестициях и достижениях нашей страны в социально-экономической сфере. «Капитал страны» предлагает четыре уровня погружения в актуальную информацию об экономической политике и инвестиционных возможностях России. 

В ходе брифинга представители изданий расскажут о своей работе, а также затронут проблемы, с которыми им приходится сталкиваться.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задать вопросы гостям эфира. Их можно озвучить удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894. Вопросы обязательно прозвучат в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Итоги недели с Медиагруппой «Патриот» обсудят представители региональных СМИ
столярчук медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru