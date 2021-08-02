Итоги недели с Медиагруппой «Патриот» обсудят представители региональных СМИ



В понедельник, 2 августа, в 17:00 руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук проведет брифинг с партнерами. Вместе с представителями пяти СМИ из различных регионов России руководитель «Патриота» обсудит самые яркие события ушедшей недели.

С пресс-центром выйдут на связь:

Константин Терехов , главный редактор информационного агентства «МедиаПоток». ИА «МедиаПоток» работает в Марий Эл уже почти шесть лет, и за это время команда проделала огромную работу. Издание знают и активно читают. К примеру, в прошлом году на сайте побывало более пяти миллионов человек. Цифры скромные, но с каждым годом они растут. Впрочем, главное не это! Главное для издания — доносить до читателей информацию безо всяких либеральных искажений.

, главный редактор информационного агентства «МедиаПоток». ИА «МедиаПоток» работает в Марий Эл уже почти шесть лет, и за это время команда проделала огромную работу. Издание знают и активно читают. К примеру, в прошлом году на сайте побывало более пяти миллионов человек. Цифры скромные, но с каждым годом они растут. Впрочем, главное не это! Главное для издания — доносить до читателей информацию безо всяких либеральных искажений. Петр Еременко , заместитель главного редактора российского информационно-аналитического портала Monavista Daily. Проект является специально подобранной командой профессионалов, занимающейся поиском информацией, ее анализом, обработкой и проверкой, а также созданием интересных и объективных статей. Несмотря на довольно провокационные и трендовые тематики, журналисты проекта всегда придерживаются профессиональной этики и не дают оценочных суждений тем или иным поступкам и фактам.

, заместитель главного редактора российского информационно-аналитического портала Monavista Daily. Проект является специально подобранной командой профессионалов, занимающейся поиском информацией, ее анализом, обработкой и проверкой, а также созданием интересных и объективных статей. Несмотря на довольно провокационные и трендовые тематики, журналисты проекта всегда придерживаются профессиональной этики и не дают оценочных суждений тем или иным поступкам и фактам. Александр Фролов , учредитель и постоянный автор «Сенсаций.нет». Как и зачем придумывают сенсации? Кому выгодна ложь в прессе и почему? Издание знает ответы на эти вопросы, поэтому показывает только проверенные факты и доказывает, что жизнь без выдуманных историй гораздо интереснее. Попутно Фролов развеивает миф о том, что обыватели не любят позитивных новостей, коих тоже вокруг очень много.

, учредитель и постоянный автор «Сенсаций.нет». Как и зачем придумывают сенсации? Кому выгодна ложь в прессе и почему? Издание знает ответы на эти вопросы, поэтому показывает только проверенные факты и доказывает, что жизнь без выдуманных историй гораздо интереснее. Попутно Фролов развеивает миф о том, что обыватели не любят позитивных новостей, коих тоже вокруг очень много. Елена Тимошкина , руководитель редакции интернет-издания Pravda.Ru. Дата основания Pravda.Ru — 27 января 1999 года. Издание стало первым в мире средством массовой информации, созданным профессиональными журналистами в интернете. Через месяц после его появления в России была основана «Газета.ру». Первая же интернет-газета США зарегистрирована еще позднее, Atlantic Highlands Herald начала выходить 17 июля 1999 года. На сегодня Pravda.Ru насчитывает ежемесячно шестимиллионную аудиторию уникальных посетителей.

, руководитель редакции интернет-издания Pravda.Ru. Дата основания Pravda.Ru — 27 января 1999 года. Издание стало первым в мире средством массовой информации, созданным профессиональными журналистами в интернете. Через месяц после его появления в России была основана «Газета.ру». Первая же интернет-газета США зарегистрирована еще позднее, Atlantic Highlands Herald начала выходить 17 июля 1999 года. На сегодня Pravda.Ru насчитывает ежемесячно шестимиллионную аудиторию уникальных посетителей. Елена Ивкина, учредитель и генеральный директор интернет-издания «Капитал страны». Этот ресурс рассматривает капитал во всех его измерениях — финансовом, природном, человеческом. Издание публикует актуальные и объективные материалы об инновациях, инвестициях и достижениях нашей страны в социально-экономической сфере. «Капитал страны» предлагает четыре уровня погружения в актуальную информацию об экономической политике и инвестиционных возможностях России.

В ходе брифинга представители изданий расскажут о своей работе, а также затронут проблемы, с которыми им приходится сталкиваться.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задать вопросы гостям эфира. Их можно озвучить удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894. Вопросы обязательно прозвучат в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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