В Японии забывают, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки

Ранним утром 6 августа 1945 года посты раннего предупреждения о воздушном нападении выдали оповещение о приближении к юго-востоку Японии группы самолетов, вследствие чего в ряде городов была объявлена воздушная тревога. В то время стратегическая авиация США, действуя с аэродрома на острове Тиниан, совершала частые налеты на японские населенные пункты, последовательно и неотвратимо уничтожая как военные и промышленные объекты, так и гражданскую инфраструктуру.

Однако оператор РЛС, находящейся в Хиросиме, установил, что к городу приближаются три или четыре самолета, которые приняли за разведывательные, в результате чего воздушная тревога была отменена, а истребители на перехват поднимать не стали. А зря. Знали бы защитники Хиросимы, какая приближается к ним беда, они бы бросили на ее подавление все имеющиеся силы.

Это к Хиросиме приближались стратегический бомбардировщик B-29 Superfortress и несколько самолетов сопровождения. Бомбардировщик имел имя собственное — Enola Gay — так звали мать командира экипажа Пола Тиббетса, который также был командиром 509-го бомбардировочного авиакрыла (по-нашему — авиационного полка). В-29 нес урановую ядерную бомбу Little Boy, которой предстояло сжечь в ядерном огне огромный город, мгновенно убив порядка 80 тысяч человек.

Inside the cockpit of the B-29 Superfortress "Enola Gay" at the Smithsonian Institute in Washington, D.C. This is, of course, the aircraft that dropped the atomic bomb on Hiroshima, Japan on 6 August 1945. pic.twitter.com/p3wSukjRVY — Chris Bolton (@CcibChris) February 22, 2019

Впрочем, первым городом Земли, уничтоженным ядерным оружием, мог стать Киото, который более подходил для первого, скорее «экспериментального» реального атомного удара, чем Хиросима. Однако, когда военный министр США Генри Стимсон изучал список предложенных для первого нападения целей, он собственноручно вычеркнул Киото из списка: чиновник заметил, что не позволит стереть с лица земли город, в котором он провел свой «медовый месяц». У меня слеза умиления катится от такого благородного поступка.

Можно долго спорить, кто из американских лидеров приложил больше усилий в принятии решения на первое в истории человечества применение ядерного оружия — бесчеловечное, по сути, событие. Однако под боевым приказом на нанесение удара стоит подпись главы Объединенного комитета начальников штабов Джоржа Маршалла. Запомним этот момент.

И вот, створки бомболюка открылись, бомба полетела вниз. К этому моменту Хиросима была седьмым по численности населения городом Японии. Кроме того, она являлась важнейшим военным логистическим центром снабжения японских войск, оборонявших южное направление. В основном город был застроен деревянными малоэтажными домами, которые после взрыва вспыхнули, как свечки.

Effects of the atomic bomb on Hiroshima (1945) pic.twitter.com/xdE2ChGpX6 — The Write Tale (@The_Write_Tale) August 2, 2021

Пожар и огненный смерч, охватившие Хиросиму сразу после ядерного взрыва, довершили уничтожение города. Сказать, что это был кромешный ад — значит не сказать ничего. Более полусуток японское военно-политическое руководство просто не знало, что города больше нет — ни у кого и в мыслях не могла возникнуть идея о том, что с таким огромным городом могли расправиться те несколько самолетов, обнаруженных ранним утром. Мир еще не представлял чудовищную силу ядерного оружия.

Следующий удар американцы нанесли по городу Нагасаки через три дня. В-29 с личным именем Bockscar, ведомый командиром экипажа Чарльзом Суини, с помощью плутониевой ядерной бомбы Fat Man стер с лица земли второй японский город.

Общее количество погибших в результате ядерных ударов, выполненных стратегической авиацией ВВС США, оценивается до 166 000 человек в Хиросиме и до 80 000 человек в Нагасаки. Всего, по данным японских СМИ, общее количество жертв, так или иначе связанных с ядерными бомбардировками, к нашим дням приближается к полумиллиону. То есть американцы одномоментно убили в Японии четверть миллиона человек, еще примерно столько же впоследствии скончалось в результате полученных поражений.

Учитывая то, что при планировании ударов американцы совершенно ясно представляли, что нанесены они будут в основном по мирным жителям, иначе как самым чудовищным преступлением за всю историю человечества это назвать нельзя. Никто не сделал Японии большей боли, чем США, применившие ядерное оружие.

Время лечит?

Но время идет, и вдруг выясняются интересные вещи. Например, министр обороны Японии Фумио Кюма (уроженец Нагасаки, на минуточку), выступая 30 июня 2007 года в университете Рэйтаку, на голубом глазу заявил, что не держит зла на США за ядерные бомбардировки. Мол, уничтожение такого огромного количества мирного населения двух крупнейших японских городов, позволило предотвратить большее зло — захват Японии Советским Союзом.

Фумио Кюма считает, что «этот поступок Америки помог прекратить войну». Неслыханное для японского народа заявление породило бурю протеста, в результате чего Кюма был вынужден извиниться и уйти в отставку.

Однако посеянное им зерно быстро дало всходы. Начиная с того времени в японской печати нет-нет, да и появлялись статьи с подобной смысловой нагрузкой, постепенно и незаметно закладывающие в сознание граждан какую-то альтернативную историю прошедшей войны, в которой США представляются неким благородным спасителем от русских варваров, чуть было не высадившихся на японский берег.

Оно и понятно: США, в отличие от СССР, все-таки оккупировали Японию. Американские военные базы находятся там и сегодня. Одна из них, военно-морская база Йокосука, так и вообще соседствует с японской столицей. Следовательно, нужно правильно расставлять акценты: Япония по настоящее время является государством, оккупированным Соединенными Штатами Америки.

Как и в любой другой подконтрольной им стране, Штаты проводят с населением идеологическую работу, направленную на повышение лояльности к своему военному присутствию. А как это сделать? Правильно — нужно для начала вымарать себя из истории. Ну, если себя не получается, то хотя бы свою преступную роль.

Так, в школьных учебниках истории, по которым учатся японские дети, уже в середине 2000-х годов без стеснения писали, что, «как считают в США, ядерные удары, которые привели к окончанию войны, были оправданы, в противном случае, вследствие длительного сопротивления, погибло бы еще больше людей».

Газета The New York Times, ссылаясь на поручение японского правительства, писала о работе, проводимой в системе образования и направленной на изменение концепции подачи информации о действиях как японской армии в Китае, так и войне с США и СССР. Американское издание утверждало, что перед разработчиками новых учебников ставится задача вывести из учебных курсов информацию об исполнителях ядерного апокалипсиса — то есть найти такие формулировки, при чтении которых было бы непонятно, кто сбросил на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. С момента выхода этой статьи прошло семь лет, и результат не заставил себя ждать: японские школьники уже не могут уверенно говорить, кто осуществил убийство жителей Хиросимы и Нагасаки, однако четверть высказывает предположение, что это сделали русские.

Механизм глобальной корректировки истории налицо: неважно, что у СССР в 1945 году еще не было своей атомной бомбы, важно просто говорить о том, что это сделали именно русские. Неважно, что американцы оккупировали Японию в 1945 году и до сих пор войска США находятся там, важно постоянно говорить о том, что СССР «захватил Курилы». Неважно, что США прямо вмешиваются во внутренние дела Японии, принуждая Токио предпринимать шаги, позволяющие корректировать историческую правду. Важно на каждом углу твердить о мнимой российской угрозе, «попирающей права Японии на свои северные территории».

Подмена результатов Второй Мировой войны

Мы помним, чем закончилась Вторая Мировая война и каковы были ее результаты. Мы помним, как 19 октября 1956 года в Москве была подписана Совместная декларация СССР и Японии о прекращении войны между двумя государствами и восстановлении дипломатических и консульских отношений. Документ подразумевал отказ сторон от взаимных претензий, вытекавших из прошедшей войны. Кроме того, Москва отказывалась от репарационных претензий к Токио и даже была согласна передать Японии острова Хабомаи и Шикотан сразу после заключения мирного договора. Казалось бы — живи и радуйся, но нет.

США такой расклад не устраивал, и в 1960 году они заключили с Японией договор о безопасности, который не гарантировал отказа Штатов от размещения на передаваемых Японии островах своих военных объектов. Разумеется, в Москве зафиксировали отказ от взятых ранее на себя обязательств — именно из-за того, что США фактически вмешались в советско-японские отношения до степени взятия на себя миссии управления японской внешней политикой.

On Jan. 19, 1960, #Japan and the #US signed the Treaty of Mutual Cooperation and Security. We pay tribute to our predecessors for their wisdom and courage, and to the members of the @DeptofDefense and @ModJapan_en for their dedicated service to a #freeandopenindopacific. pic.twitter.com/5CMf2qtBXW — Pacific Marines (@PacificMarines) January 19, 2021

Естественно, в Вашингтоне прекрасно понимали, к чему может привести столь провокационный шаг, но не отказались от дальнейшего давления. А когда Москва в ответ на эту провокацию заявила, что территориальный вопрос решен результатами Второй Мировой войны, Вашингтон и начал выстраивать политику подмены истории — чтобы с годами создать устойчивое отношение общества к российско-японскому диалогу, представляя его в виде разговора монстра и безобидной овечки. Разумеется, роль монстра отведена России. Теперь, как оказывается, мы и Хиросиму бомбили.

А между тем история помнит имена Пола Тиббетса, Генри Стимсона, Джорджа Маршалла, Чарльза Суини, Гарри Трумэна — они все американцы. Это они принимали решение о массовом убийстве японских мирных жителей, это они совершили самое чудовищное военное преступление за всю историю человечества.

Тот же Пол Тиббитс никогда не испытывал сожаления о содеянном и счастливо прожил 92 года. Гарри Трумэн считал, что решение на уничтожение Хиросимы и Нагасаки было правильным и обоснованным и Америке не за что просить у Токио прощения.

Среди всей этой своры убийц были и честные люди, не побоявшиеся сказать то, что они думали на самом деле. Так, участник «Манхэттенского проекта» Лео Силард, один из создателей американской ядерной бомбы, осознав случившееся, заявил: