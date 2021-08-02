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Змей Горыныч появился в лесопарке «Сказка» во Владимирской области
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Змей Горыныч появился в лесопарке «Сказка» во Владимирской области
gus-info.ru  /  Пресс-служба администрации города Гусь-Хрустальный

Владимир, 2 августа. Деревянная фигура, изображающая легендарного Змея Горыныча, появилась в лесопарке «Сказка» во Владимирской области.

Созданием скульптуры занимался местный житель, мастер-краснодеревщик Игорь Володин. Сказочный персонаж у него получился не таким отрицательным, как его принято считать. Змей Горыныч оказался не лишен обаяния, но зато остался без своих шипов: фигура делалась с расчетом, что на нее могут залезть дети.

Автор предусмотрел не только безопасность объекта. Так, каждая из трех голов выражает свою эмоцию. На создание только одной из них у Володина ушло около пяти часов, передают «Владимирские ведомости».

В подмосковных Мытищах тем временем появился памятник космонавту Алексею Леонову. Композиция представляет собой не только его фигуру, но также земной шар и палитру с кисточками.

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