Змей Горыныч появился в лесопарке «Сказка» во Владимирской области

Владимир, 2 августа. Деревянная фигура, изображающая легендарного Змея Горыныча, появилась в лесопарке «Сказка» во Владимирской области.

Созданием скульптуры занимался местный житель, мастер-краснодеревщик Игорь Володин. Сказочный персонаж у него получился не таким отрицательным, как его принято считать. Змей Горыныч оказался не лишен обаяния, но зато остался без своих шипов: фигура делалась с расчетом, что на нее могут залезть дети.

Автор предусмотрел не только безопасность объекта. Так, каждая из трех голов выражает свою эмоцию. На создание только одной из них у Володина ушло около пяти часов, передают «Владимирские ведомости».

В подмосковных Мытищах тем временем появился памятник космонавту Алексею Леонову. Композиция представляет собой не только его фигуру, но также земной шар и палитру с кисточками.