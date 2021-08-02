Украина без России превратилась в сырьевой придаток Европейского союза

После Майдана Украина отказалась от рынков Российской Федерации и всего за семь лет превратилась в сырьевой придаток Европы. Об этом в разговоре с ФАН рассказал эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак.

В первом квартале 2021 года товарооборот России с Украиной составил почти 2,5 млрд долларов, он увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средний годовой товарооборот между странами составляет около 10 млрд долларов в год. Примечательно, что до Майдана и государственного переворота — в 2012 году — товарооборот между государствами составлял более 45 млрд долларов в год.

Несмотря на то, что последние семь лет киевские власти активно пытаются разорвать все отношения с Москвой, Россия до сих пор является ключевым партнером Украины. Сегодня Киев активно закупает в РФ минеральное топливо, нефть, электроэнергию, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь, а также фармацевтическую продукцию.

Понятно, что Украина не сможет прожить без торговли с Москвой, невзирая на все заявления киевских политиков о том, что страна слеза с «российской иглы».

Экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что будет с Украиной, если в жизнь воплотятся мечты киевских политиков о полном разрыве отношений между соседними странами.

«Сложно представить такую ситуацию. Как киевские власти ни стараются разорвать отношения с Россией, торговля между странами все равно идет. Если же все торговые связи между Киевом и Москвой будут разорваны, то, скорее всего, нужно будет готовиться к новой волне беженцев из Украины в Россию и Европу. Потому что без сотрудничества с Россией экономике Украины было бы крайне тяжело. Стоит заметить, что именно киевские власти сами себе успешно создают различные трудности, не собираясь их решать. Да, сегодня идет деградация украинской экономики, население активно покидает страну. Если Киев продолжит проводить подобного рода политику, то все эти негативные тенденции сохранятся», — сказал собеседник ФАН.

По его словам, за последние годы товарооборот между Киевом и Москвой сократился на 35 млрд долларов. Кроме того, Украина без России превратилась в сырьевой придаток Европейского союза.