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Аналитик Литовкин объяснил, как Россия сможет уничтожать вражеские космические спутники
Армия
Аналитик Литовкин объяснил, как Россия сможет уничтожать вражеские космические спутники
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 августа. Британские военные утверждают, что Москва обзавелась космическим оружием, но главный российский «истребитель спутников» размещен на Земле, заявил военный аналитик Дмитрий Литовкин.

Так в комментарии изданию LIFE эксперт прокомментировал слова начальника штаба британских ВВС Майкла Уигстона. Генерал утверждал, что Россия запустила в космос спутники, которые якобы «обладают оружейными характеристиками».

Литовкин поставил под сомнение данное утверждение. Он указал на просчет Британии с российскими «истребителями спутников». Вооруженные силы РФ действительно смогут уничтожать вражеские космические объекты, но для этого им не нужно выводить собственное вооружение на орбиту.

«Главное оружие против спутников у нас наземное, а именно введенные в строй комплексы С-500 «Прометей». Он может легко сбивать аппараты на низкой орбите», — объяснил аналитик.

Он уверен, что критика со стороны Уигстона заключается в антироссийской повестке британского правительства. Лондон всеми способами провоцирует рост напряженности в отношениях с Москвой.

«Заявление, мне кажется, сделано именно в контексте этого отношения, проверять же не будут. Россия плохая, потому что плохая, у нее боевые спутники, а что за спутники — уточнять не надо», — констатировал эксперт.

Ранее сообщалось, что первая партия новейших зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей» поступит на вооружение Военно-космических сил России в первой половине 2022 года.

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