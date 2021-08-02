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Белорусскую бегунью назвали предательницей на родине
Политика
Белорусскую бегунью назвали предательницей на родине
instagram.com  /  @kristi_timanovskaya

, 2 августа. Депутат Палаты представителей Белоруссии Виталий Уткин прокомментировал скандал вокруг бегуньи Кристины Тимановской на Олимпийских играх в Токио.

По его словам, Тимановская продемонстрировала яркий пример неспортивного поведения.

«Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам», — сказал он.

Вместе с тем чиновник предположил, что инцидент мог стать заранее спланированной политической провокацией. С учетом последних событий, происходящих в республике, это вполне реально, резюмировал он.

Стоит отметить, что олимпийская сборная Чехии уже заявила о готовности перевезти Тимановскую в ЕС. Это станет возможным, если власти республики предоставят ей убежище.

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