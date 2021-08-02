Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Аммана

Амман, 2 августа. Самолет авиакомпании Royal Jordanian Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту иорданской столицы. Информации о пострадавших не поступало.

Воздушное судно выполняло рейс Каир — Амман. Во время начала снижения на борту сработал сигнал тревоги. Командир принял решение посадить лайнер раньше запланированного времени, пишет Al Ghad. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Самолет благополучно приземлился, 133 пассажира и 6 членов экипажа были эвакуированы. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что по данному факту будет проведено расследование.

Незадолго до этого воздушное судно, следовавшее из Москвы в Крым, экстренно приземлилось в Международном аэропорту Симферополь. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стали неполадки с двигателем.