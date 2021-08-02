Пропавшую в Алтайском крае 12-летнюю девочку нашли живой

Бийск, 2 августа. Сотрудники полиции нашли живой пропавшую школьницу под Бийском. Появилась информация о подозреваемом в похищении ребенка.

В конце июля школьница уехала из села Малоенисейское кататься на велосипеде через лес и пропала. Ее искали полицейские и добровольцы. В результате специалисты нашли на берегу реки Бия одежду пропавшей, а после и самого ребенка.

Правоохранители занимаются розыском 40-летнего местного жителя, который подозревается в тяжком преступлении в отношении 12-летней девочки. Известно, что мужчина высокого роста и худощавого телосложения. Также приметой являются большие очки для зрения.

В подмосковных Люберцах нашли живой 14-летнюю девочку, пропавшую несколько дней назад в поселке Мирный, сообщало РИАМО. Известно, что она ушла из дома и не вернулась.