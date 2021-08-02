Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 12:13
12:11
Армия
В США рассказали о судьбе российского Су-35 после запуска серийного производства Су-57
12:11
Общество
Неправильное питание и стресс могут привести к возникновению мигрени
12:10
Происшествия
Прокурора Сызрани арестовали по делу о покушении на взятку
12:08
Происшествия
Более 300 человек стали жертвами наводнений в центре Китая
12:07
Общество
Директор певицы МакSим рассказала ФАН о своей выписке из больницы
12:04
Общество
Географ Ингилевич объяснил, кто может стать профессиональным путешественником
12:03
Происшествия
Еще 15 лесных пожаров удалось ликвидировать на территории Якутии
12:02
Происшествия
Изготовителя поддельных справок о медотводе от вакцинации задержали в Москве
12:02
Общество
Змей Горыныч появился в лесопарке «Сказка» во Владимирской области
12:01
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Крыму
Все новости

Стрелок Сергей Каменский завоевал серебро на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 02 августа 2021 12:03
Спорт
Стрелок Сергей Каменский завоевал серебро на Олимпиаде в Токио
TACC  /  Валерий Шарифулин/ТАСС

Токио, 2 августа. Российский спортсмен Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Лидером соревнования стал китайский стрелок Чжан Чанхун.

Завоевавший золотую медаль атлет своим результатом установил мировой рекорд, ему удалось набрать 466,00 балла. Россиянин ненамного уступил сопернику, набрав 464,2 очка.

Таким образом, Каменский принес 45-ю медаль в копилку сборной России на Играх в Токио. Всего у России 12 золотых медалей, 20 серебряных и 13 бронзовых. По результатам девятого соревновательного дня Россия уступает четвертое место Австралии.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Стрелок Сергей Каменский завоевал серебро на Олимпиаде в Токио
стрельба олимпиада каменский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru