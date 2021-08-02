Стрелок Сергей Каменский завоевал серебро на Олимпиаде в Токио

Токио, 2 августа. Российский спортсмен Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров. Лидером соревнования стал китайский стрелок Чжан Чанхун.

Завоевавший золотую медаль атлет своим результатом установил мировой рекорд, ему удалось набрать 466,00 балла. Россиянин ненамного уступил сопернику, набрав 464,2 очка.

Таким образом, Каменский принес 45-ю медаль в копилку сборной России на Играх в Токио. Всего у России 12 золотых медалей, 20 серебряных и 13 бронзовых. По результатам девятого соревновательного дня Россия уступает четвертое место Австралии.