Финансовый аналитик Кущ предрек украинцам круг нищеты

Киев, 2 августа. Украинцам грозит рост зарплат «по африканской модели», где есть так называемый круг нищеты. Об этом высказался финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

Эксперт сделал для украинцев неутешительный прогноз. Аналитик полагает, что стоит ожидать так называемого круга нищеты. Показатель средней зарплаты на Украине составляет 500 долларов. Однако эта цифра манипулятивная, рассуждает экономист. По его словам, сумма отражает доход лишь 30% работоспособных украинцев. Остальные 70 находятся за бортом официальной статистики.

На Украине часто сравнивают среднюю зарплату с российской, но в РФ подоходный налог 13%, а не 18. Поэтому, несмотря на рост показателей, доход украинцев не растет и не позволяет копить деньги.

«Возникает логичный вопрос - если с экономикой якобы все в порядке, то почему такие нищенские пенсии?» — интересуется эксперт.

Кущ объяснил, что главное — правильно интерпретировать данные. Аналитик назвал показатель средней зарплаты побочным продуктом необъективной статистики. Доходы будут расти по африканской модели, где присутствует так называемый круг нищеты, констатировал аналитик. Спрос на квалифицированную рабочую силу падает, как и производительность труда. Государственные отчисления сокращаются, как и инвестиции в образование, что не сулит ничего хорошего для Украины, предсказывает экономист.

Российский сенатор Владимир Джабаров уверен, что украинцев ждут неминуемые потери из-за сокращения объемов транзита газа. Это произойдет после запуска «Северного потока — 2», приводит его слова НСН.

Депутат Рады Михаил Волынец признал зависимость Украины от российской электроэнергии. Политик дал такой комментарий на фоне системного кризиса в сфере энергетики.