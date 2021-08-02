Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 12:12
12:12
Армия
В Волгограде встретили прибывших на учения «Индра-2021» военнослущих ВС Индии
12:11
Армия
В США рассказали о судьбе российского Су-35 после запуска серийного производства Су-57
12:11
Общество
Неправильное питание и стресс могут привести к возникновению мигрени
12:10
Происшествия
Прокурора Сызрани арестовали по делу о покушении на взятку
12:08
Происшествия
Более 300 человек стали жертвами наводнений в центре Китая
12:07
Общество
Директор певицы МакSим рассказала ФАН о своей выписке из больницы
12:04
Общество
Географ Ингилевич объяснил, кто может стать профессиональным путешественником
12:03
Происшествия
Еще 15 лесных пожаров удалось ликвидировать на территории Якутии
12:02
Происшествия
Изготовителя поддельных справок о медотводе от вакцинации задержали в Москве
12:02
Общество
Змей Горыныч появился в лесопарке «Сказка» во Владимирской области
Все новости

Стоимость авиационного топлива в России выросла на 13%
Экономика
Стоимость авиационного топлива в России выросла на 13%
pixabay.com

Москва, 2 августа. Цены на авиационное топливо в российских аэропортах с начала текущего года выросли на 13%, сообщил источник ФАН в отрасли.

В денежном выражении стоимость выросла на 6,4 тысячи рублей. В январе показатель составлял 46 669 рублей. Подорожанию топлива способствовало, в том числе, увеличение спроса и растущие объемы авиаперевозок. Нынешние цены вернулись на уровень до пандемии коронавируса — конец 2019-го и начало 2020 года.

Наибольший рост цен по итогам июля зафиксирован в аэропортах Кирова — на 14,3%, Махачкалы — на 13%, Урала — на 12,7%, Владивостока — на 12%. В Новосибирске показатель вырос на 11,1%, Архангельске и Костроме — на 11%.

Во второй половине августа текущего года стартуют регулярные субсидируемые полеты между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО). Российское правительство в этом году направит на эти цели порядка 1,58 млрд рублей, сообщил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Стоимость авиационного топлива в России выросла на 13%
самолет авиаперевозки авиатопливо цены на топливо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru