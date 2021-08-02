Стоимость авиационного топлива в России выросла на 13%

Москва, 2 августа. Цены на авиационное топливо в российских аэропортах с начала текущего года выросли на 13%, сообщил источник ФАН в отрасли.

В денежном выражении стоимость выросла на 6,4 тысячи рублей. В январе показатель составлял 46 669 рублей. Подорожанию топлива способствовало, в том числе, увеличение спроса и растущие объемы авиаперевозок. Нынешние цены вернулись на уровень до пандемии коронавируса — конец 2019-го и начало 2020 года.

Наибольший рост цен по итогам июля зафиксирован в аэропортах Кирова — на 14,3%, Махачкалы — на 13%, Урала — на 12,7%, Владивостока — на 12%. В Новосибирске показатель вырос на 11,1%, Архангельске и Костроме — на 11%.

Во второй половине августа текущего года стартуют регулярные субсидируемые полеты между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО). Российское правительство в этом году направит на эти цели порядка 1,58 млрд рублей, сообщил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.