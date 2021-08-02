Наталия Орейро и Факундо Арана отреагировали на смерть актера из «Дикого ангела»

Буэнос-Айрес, 2 августа. Известные аргентинские актеры Наталья Орейро и Факундо Арана прокомментировали смерть звезды сериала «Дикий ангел» Джино Ренни. Зрителям он знаком по роли садовника Рамона.

Известный артист умер от последствий коронавируса нового типа. По словам родственников, он больше несколько месяцев боролся за свою жизнь, однако все усилия медиков оказались напрасными.

Новость о кончине Ренни шокировала многих его коллег. Среди них и исполнитель главной роли в «Диком ангеле» Факундо Арана. Коллегу по съемочной площадке он охарактеризовал как исключительно доброго и чуткого человека, по которому будет скучать весь мир.

«Прекрасный Джино. Это человек, который не знал, что такое зло. Искренняя щедрость. Спутник и великий друг для каждого, кто был с ним знаком. Покойся с миром, дорогой. Весь мир будет скучать по тебе», — эмоционально надписал актер.

К соболезнованиям семье и близким присоединилась и Наталия Орейро. Артистка опубликовала пост в Stories Instagram, в котором обратилась к Джино Ренни. Публикацию она дополнила смайликом в виде белого сердца.

Аргентинский актер Джино Ренни, известный по многочисленным второстепенным ролям в популярных сериалах, умер от последствий коронавируса нового типа 1 августа. Он попал в больницу два месяца назад и все это время находился в крайне тяжелом состоянии.