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В Челябинске прошли мероприятия в память о начале Первой мировой войны
Армия
В Челябинске прошли мероприятия в память о начале Первой мировой войны
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Челябинск, 2 августа. Члены военно-исторических клубов «Дивизион» и «Серебряный единорог» в Челябинске провели мероприятия в память об участии России в Первой мировой войне.

Участники клубов исторической реконструкции прошли по улицам города в форме нижних чинов и офицеров 196-го пехотного Инсарского полка, расквартированного здесь на момент начала войны. Отмечается, что целью мероприятия было напомнить горожанам о вкладе, который внесли военнослужащие полка в сражения этой войны, пишет издание «Полит74.RU».

«Об этой памятной дате, годовщине вступления России в Первую мировую войну, уже мало кто помнит, хотя в ней погибло очень большое количество наших сограждан и земляков. Челябинцы вовсю воевали на полях сражений Великой войны, в Польше, Галиции», — рассказал руководитель ВИК «Дивизион» Станислав Тягунов.

В ходе гуляний реконструкторы провели торжественный вынос полкового знамени. После этого они устроили для горожан чаепитие с самоваром на дровах и посетили сеанс фильма «Непокоренные», снятый в память о героях той во многом забытой войны.

Ранее сообщалось, что военные инженеры ВВО покажут свои возможности на форуме «Армия-2021» в Хабаровске. В рамках мероприятия будут развернуты площадки инженерных войск ВВО, на которых они продемонстрируют свои возможности по обезвреживанию минных полей с помощью боевых машин разминирования БМР-3.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил десантников и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, передает телеканал RT.

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