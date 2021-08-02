Туриченко рассказал о тяжелом состоянии МакSим

Москва, 2 августа. Участник «Маски» певец Кирилл Туриченко поддержал певицу МакSим, которая находится в тяжелом состоянии, выпуском клипа на ее песню «Мой рай».

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко вместе с командой записал клип на песню певицы Марины Максимовой (МакSим), которую врачи постепенно пытаются вывести из медикаментозного сна. Он признался, что его фанатам больше всего понравилась эта композиция во время его участия в проекте «Маска».

В Instagram Туриченко заявил, что состояние певицы продолжает оставаться тяжелым, однако он желает ей выздоровления. Свой клип он также посвятил артистке.

«Марина все еще находится в тяжелом состоянии. Пусть это видео, все добрые слова и мысли ускорят ее выздоровление. Во время съемок мы думали только об этом», — трогательно подписал видеоролик музыкант.

МакSим попала в больницу с пневмонией после концерта в Казани в середине июня. Несмотря на заботу врачей, состояние звезды продолжало ухудшаться. Поражение легких увеличилось с 40% до 75%, поэтому было принято решение ввести ее в искусственную кому, чтобы ослабить нагрузку на организм.

Спустя почти месяц менеджер артистки рассказала первые хорошие новости — у певицы были замечены улучшения, ее начали пробовать отключать от ИВЛ и выводить из медикаментозного сна.