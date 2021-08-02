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МИД России объяснил смысл заявления главкома ВМС США о провокациях в Черном море

  /   Обновлено: 02 августа 2021 11:58
Армия
МИД России объяснил смысл заявления главкома ВМС США о провокациях в Черном море
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 2 августа. Заявление командующего Военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка является крайне опасным, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Смыслом подобных сообщений является попытка переложить ответственность за возможный военный конфликт с больной головы на здоровую, заявил Грушко РИА Новости. Берк полагает, что Россия якобы «провоцирует» американцев на население удара в Черном море первыми.

«Первопричина все более усиливающейся напряженности — возрастающее присутствие США в непосредственной близости от российских рубежей. Где Черное море и где США?» — уточнил он.

По мнению Грушко, восстановление контактов России и НАТО по военной линии может снизить опасность вооруженных инцидентов. Если США действительно обеспокоены угрозой столкновения, то первостепенно им нужно предметно отреагировать на предложение РФ по деэскалации и совершенствованию механизмов для избежания конфликтов. В том числе следует установить минимально разрешенную дистанцию между военными самолетами и кораблями.

Военный эксперт Константин Сивков после заявления Берка предостерег НАТО от попыток шантажировать Россию в Черном море. По мнению аналитика, такие действия Запада могут стать причиной глобального конфликта.

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