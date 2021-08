Вашингтон, 2 августа. Член Палаты представителей США от Республиканской партии Пол Госар внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает 10-летний запрет на въезд мигрантов на территорию Соединенных Штатов.

Предложенный законопроект стал частью усилий республиканцев по урегулированию миграционного кризиса, с которым столкнулись южные штаты США из-за наплыва беженцев из стран Центральной Америки. Хотя до этого основные усилия были направлены на укрепление границы с Мексикой и депортацию незаконных мигрантов, меры, которые предложены в законопроекте Пола Госара носят более радикальный характер.

