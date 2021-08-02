Вашингтон, 2 августа. Член Палаты представителей США от Республиканской партии Пол Госар внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает 10-летний запрет на въезд мигрантов на территорию Соединенных Штатов.

Предложенный законопроект стал частью усилий республиканцев по урегулированию миграционного кризиса, с которым столкнулись южные штаты США из-за наплыва беженцев из стран Центральной Америки. Хотя до этого основные усилия были направлены на укрепление границы с Мексикой и депортацию незаконных мигрантов, меры, которые предложены в законопроекте Пола Госара носят более радикальный характер.

«С миллионами американцев, включая наших ветеранов, которые сейчас безработны, бездомны или живут в нищете, нам нужно заботиться друг о друге, прежде чем мы позволим миллионам приехать сюда. Время приостановить миграцию в Америку и выяснить, как поставить американский народ на первое место», — сказал Госар о законопроекте.

This week I sponsored a 10-year moratorium on immigration until we can figure out how to put Americans first pic.twitter.com/L7zPvfQIDs — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) July 23, 2021

По его словам, администрация Байдена игнорирует и активно содействует многочисленным нарушениям федерального законодательства, которые совершаются нелегальными мигрантами, прибывающими в США через мексиканскую границу. Конгрессмен считает, что незаконная миграция является угрозой национальной безопасности страны.

Обозреватели издания The Washington Post, которое активно критикует Госара за поддержку Дональда Трампа, считают, что документ не имеет шансов на одобрение в Конгрессе, так как его принятие будет серьезным ударом по демографии США. Согласно исследованиям, Штаты в последние годы сталкиваются со старением населения, а уровень рождаемости среди граждан, особенно белой части населения, падает.

В этих условиях, как считают представители Демократической партии, постоянный приток мигрантов является единственной возможностью для сохранения прироста населения и заполнения рабочих мест в экономике. Последний пункт особо важен, так как бизнес в США в условиях восстановления после ограничительных мер, связанных с COVID-19, столкнулся с острым кадровым дефицитом. Решить вопрос нехватки рабочих рук не смогла даже отмена социальных выплат, которые были введены на время пандемии.

Не стоит забывать, что мигранты являются важным ресурсом во внутриполитической борьбе. Демократическая партия всячески пытается провести собственные законопроекты, которые бы позволили нелегалам участвовать в выборах наравне с американскими гражданами, что, по мнению демократических стратегов, может гарантировать доминирование Демократической партии на политической арене США.

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Хотя законопроект Пола Госара, безусловно, вызовет жаркие споры в Конгрессе, он позволяет взглянуть на зависимость США от постоянного притока мигрантов, а также на стремительно изменяющийся этнический баланс в Штатах. На сегодняшний день белые в стране еще являются большинством, но при сохраняющихся тенденциях уже в течение одного поколения они станут меньшинством. Что ждет США в этом случае — можно представить уже сейчас, если взглянуть на множественные кампании по переписыванию истории и обвинению белых во всех смертных грехах, начиная от рабства и заканчивая высоким уровнем преступности среди черных и испаноязычных граждан.