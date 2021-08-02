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Никол Пашинян официально вернулся на должность премьер-министра Армении

  /   Обновлено: 02 августа 2021 11:52
Политика
Никол Пашинян официально вернулся на должность премьер-министра Армении
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Ереван, 2 августа. Никол Пашинян официально назначен премьер-министром Армении. Соответствующий указ подписал президент страны Армен Саркисян.

Кандидатуру Пашиняна на должность премьера выдвинула выигравшая недавние парламентские выборы партия «Гражданский договор». С 25 апреля этого года лидер правящей партии лишь исполнял обязанности главы правительства, однако после указа Саркисяна официально вернулся к своим полномочиям.

Будучи врио премьер-министра, Пашинян регулярно выражал обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе. Азербайджан со своей стороны систематически обвиняет Ереван в нарушении режима прекращения огня. Подробности — на сайте НСН.

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Армения саркисян пашинян
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