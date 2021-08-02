Сотрудник краснодарского Россельхознадзора ответит за крупную взятку в суде

В СК по Прикубанскому округу Краснодара завершили работу по расследованию уголовного дела в отношении главного государственного инспектора отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Мужчину обвинили в получении взятки в крупном размере (ч.3 ст.290 УК РФ).

«По данным следствия, в октябре 2019 года сотрудник Россельхознадзора выявил предпринимателя, который в станице Динской торговал мясной продукцией без каких-либо сопроводительных документов. Государственный инспектор, зная, что это нарушение влечет административную ответственность, с целью материального обогащения решил получить взятку. Он потребовал у предпринимателя систематически передавать ему взятки в размере от 10 до 15 тысяч рублей за увод от административной ответственности и дальнейшую беспрепятственную реализацию данной продукции без необходимых документов», — рассказали ФАН в пресс-службе СКР по региону

Естественно, торговец мясом опасался наступления негативных для себя последствий, а потому согласился с требованиями обвиняемого.

Известно, что с октября 2019 по август 2020 года он пополнил кошелек подозреваемого на 110 тысяч рублей. Мужчина понимал, что все это незаконно, поэтому, спустя время решил сообщить об этом в полицию.

«Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объеме. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ РФ по Краснодарскому краю», — добавили в СК по Краснодарскому краю.

Следователи собрали достаточно доказательств, прокурор утвердил обвинительное заключение. Теперь дело будет рассматривать суд.

Ранее ФАН писал, что на Кубани двоих мужчин будут судить за похищение девушки. Изначально они предложили потерпевшей познакомиться, но получив отказ, силой заставили ее сесть в автомобиль, угрожая травматическим пистолетом.



