Адвокат Нефедовский назвал отличия в закрытии ИП с сотрудниками и без них

Чем отличается порядок закрытия ИП при наличии сотрудников и без них, нужна ли госпошлина, удастся ли избежать уплаты долгов? На все эти вопросы в комментарии ФАН ответил кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский.

Порядок закрытия или аннулирование регистрации ИП имеет шесть этапов.

Этап первый

Увольнение всех сотрудников (в том числе нетрудоспособных, находящихся на больничном, несовершеннолетних, беременных). Сотрудников необходимо предупредить об увольнении за две недели, если иной срок не установлен трудовым договором. Уведомления можно составить в произвольной форме и выдать сотрудникам под подпись.

«При этом за две недели до увольнения сотрудников индивидуальному предпринимателю необходимо уведомить службу занятости населения, направив соответствующее заявление в территориальный отдел службы по месту жительства ИП», — пояснил Геннадий Нефедовский.

Сама процедура увольнения сотрудников должна происходить в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, — составление приказа об увольнении и записки расчета, выдача на руки увольняемым сотрудникам трудовых книжек или выписок со сведениями о трудовой деятельности, если работник отказался от бумажной трудовой книжки, справку о заработке для расчета пособий за текущий и два предыдущих года и справку 2-НДФЛ за текущий год. В трудовой книжке нужно написать, что увольняют сотрудника на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Если вели электронную трудовую книжку, в ней нужно оставить аналогичную запись.

Из личного архива Геннадия Нефедовского /

Предпринимателю по уволенным сотрудникам нужно сдать отчетность:

в налоговую — расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ;

в Пенсионный фонд — СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД;

в Фонд социального страхования — 4-ФСС.

«В течение 15 календарных дней со дня подачи расчета нужно уплатить страховые взносы, которые насчитали в расчете по страховым взносам и отчете 4-ФСС. Остальная процедура аннулирования регистрации ИП проходит одинаково как для ИП с сотрудниками, так и без», — добавил Геннадий Нефедовский.

Этап второй

Для закрытия ИП необходимо после сбора и подготовки необходимых документов, а также увольнения сотрудников (если таковые были) снять с учета онлайн-кассу. Для снятия с учета онлайн-кассы необходимо подать заявление в налоговую и приложить отчет о закрытии фискального накопителя.

«Контрольно-кассовая техника снимется с учета в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления в бумажном или электронном виде. После этого формируется карточка о снятии ККТ с регистрационного учета», — добавил Геннадий Нефедовский.

Этап третий

Подать документы на закрытие ИП нужно в ту налоговую, где регистрировался индивидуальный предприниматель. Заявление по форме № Р26001 заполняется либо на компьютере, либо вручную печатными буквами черной ручкой.

«Госпошлина на закрытие ИП составляет 160 рублей. Срок закрытия ИП составляет пять рабочих дней с момента получения документов налоговой службой», — добавил адвокат.

Этап четвертый

После аннулирования регистрации ИП необходимо закрыть расчетный счет. Это необходимо сделать в банке, где он был открыт.

Этап пятый

При закрытии ИП также необходимо уплатить обязательные взносы. Обязательный взнос составляет 40 874 рубля.

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Если ИП закрывается в середине года, то сумму взносов нужно рассчитывать пропорционально отработанным месяцам и дням. Их платят отдельно за обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Этап шестой

Необходимо сдать отчетность и уплатить налоги. Сумма налога и срок подачи декларации зависят от системы налогообложения, на которой ИП работал.

«Если просрочить уплату долгов и налогов, долги не простят — сумма долга перейдет на с индивидуального предпринимателя на физическое лицо», — рассказал Геннадий Нефедовский.

Документы по работе ИП — книги учета доходов и расходов, налоговые документы — нужно хранить еще четыре года, даже если ИП уже закрылось. Квитанции и платежки по страховым взносам хранятся в течение шести лет. Документы по сотрудникам — в течение 50 лет.