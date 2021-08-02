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ФНС запускает аналитический комплекс по прогнозированию доходов регионов
Экономика
ФНС запускает аналитический комплекс по прогнозированию доходов регионов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 августа. Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила о запуске аналитического комплекса «Налоговый потенциал», который предназначен для прогнозирования доходов бюджетов регионов России.

Начало работы программы планируется на 2022 год. Проект нацелен на моделирование объективного, иными словами соответствующего норме, уровня выплат. То есть будет установлен уровень налоговой базы для конкретного предприятия. Параллельно комплекс будет отслеживать отклонения от определенного уровня по нескольким показателям.

Полученные данные станут основанием для повышенного внимания к компании, хотя они не всегда свидетельствуют о незаконных способах ухода от налогов. Система охватит весь круг налогоплательщиков.

Также российские власти намерены применить налог на прибыль транснациональных корпораций. Это может стать хорошим подспорьем для государства.

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