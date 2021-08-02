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Аналитик Сивков предостерег НАТО от попыток шантажировать Россию в Черном море
Армия
Аналитик Сивков предостерег НАТО от попыток шантажировать Россию в Черном море
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 августа. Принципы, с которыми НАТО пытается укрепиться в Черном море, могут стать причиной глобального конфликта, заявил военный аналитик Константин Сивков.

Так в комментарии для 5-tv.ru он отреагировал на слова командующего ВМС США в Европе и Африке Роберта Берка, который назвал условие для нападения Североатлантического альянса на корабли ВМФ РФ. Сивков двумя словами описал этот ультиматум, назвав его «ядерным шантажом».

«Адмирал Берк фактически намекает на то, что в случае, если корабли ВМФ РФ при нарушении англичанами территориальных вод Российской Федерации предпримут меры по пресечению этого факта, то англичане будут применять оружие в ответ», — объяснил эксперт.

Он предупредил, что такие методы спровоцируют цепную реакцию, которая может стать началом третьей мировой войны. Сивков связывает столь опасные манипуляции со страхом НАТО перед Китаем, который размещает у своих границ межконтинентальные баллистические ракеты, способные поразить Европу и США.

«Все эти провокации вокруг России обусловлены стремлением в очень короткие сроки взять под контроль нашу страну. Если они не успевают это сделать, то это означает для них конец», — констатировал аналитик.

Ранее политолог Сергей Станкевич объяснил, что ждет иностранных нарушителей в случае вторжения в территориальные воды РФ в Черном море. На этом фоне НАТО демонстрирует готовность идти в наступление, пишет Infox.

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